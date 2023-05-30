الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

مؤسسة ساويرس تطلق استراتيجية 2023-2028 للحد من الفقر ودعم 100 ألف أسرة وفرد

مؤسسة ساويرس، فيتو
مؤسسة ساويرس، فيتو

قالت ميس أبو حجاب، مديرة البرامج بمؤسسة ساويرس، إن الاستراتيجية الجديدة بها ٣ طرق للحد من الفقر وهي كالتالي دعم ١٠٠ ألف أسرة وفرد يعيشون في فقر مدقع بنهاية الاستراتيجية.

وأضافت مديرة البرامج أن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين ٢٠ ألف أسرة فقيرة لزيادة دخلها بما يغطي احتياجاتها الأساسية،  وتحسين نتائج التعلم إلى ٤٦٠٠٠ طالب من الفقراء من يعانون من فقر مدقع والذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و٢٢ عاما.

وأطلقت مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) والمستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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يتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرضا عاما لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة.

 تتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.

استراتيجية 2023 استراتيجية الاستراتيجية الجديدة الحماية الأجتماعية الفقر المدقع المشروعات الصغيرة

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