الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

تركيب 25 حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور بالأقصر

جانب من متابعة رئيس
جانب من متابعة رئيس مدينة الأقصر تركيب حفاضات الخيول

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال إحلال وتركيب حفاضات خيول جديدة لعربات الحنطور  للحد من مخالفات الخيول بالشوارع بصورة عشوائية.

وقام رئيس مدينة الأقصر،  برفقة عدة مسئولين بتنفيذ أعمال إحلال وتركيب عدد (25) حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي الذي ينبغي أن يظهر عليه أصحاب الحناطير أمام السائحين والضيوف الأجانب وزائرى المحافظة.

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وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابه لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكدًا أنه تم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات، وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.


في سياق متصل قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العديسات قبلي والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ حفر وتركيب خطوط الانحدار الرئيسية بقطر ٧٠٠ ملي والفرعية ٢٠٠ ملي بمنطقة المهيدات، والخطوط الفرعية بقطر ٢٠٠ ملي بمنطقة نجع علوان، وذلك بهدف تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، على الشركة المنفذة للمشروع باتخاذ الإجراءات الاحترازية في المناطق التي يجري بها أعمال الحفر، مع الأخذ في الاعتبار بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز. 

 

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