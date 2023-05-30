الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

كولر يدرس الوداد المغربي بالفيديو استعدادا لنهائي أفريقيا

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي،فيتو

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الوداد المغربي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

الدوري المصري، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا  كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلى يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هى المباراة السابعة عشر التى ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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17 مباراة كلين شيت للأهلى بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان  الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلى 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري
 15- الأهلى 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلى 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدورى

17- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري

احداث مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يفوز على سيراميكا بهدف نظيف، فيتو

لم تشهد بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هجمات خطرة على الحارسين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

وتحصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة لسيراميكا.

وتحصل كهربا لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في بداية المباراة بداعي التمثيل لأجل الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا.

وأضاع كهربا فرصة محققة سددها فوق مرمى سيراميكا في الدقيقة 25 بعد اختراق رائع من حسين الشحات لدفاع سيراميكا.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك محمد بسام، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة للفار الذي أكد صحته.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا 

 

فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط  الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

و جلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدى أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 

 

في حراسة المرمى:محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

فى خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

فى خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل  - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر.

 

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