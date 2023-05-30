الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

مؤسسة ساويرس: استراتيجية 2023-2028 تهدف للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة

مؤسسة ساويرس، فيتو
مؤسسة ساويرس، فيتو

قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس  خلال فاعليات إطلاق استراتيجية المؤسسة (2023_2028 ) التشاركية  للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة المجتمعيين، إن الوثيقة تم جمعها خلال سنتين وخلال ساعات عمل كثيرة وجهد ومثابرة من فريق العمل.

وأوضحت أن الاستراتيجية تم صياغتها في ١٥٠ صفحة بها آليات وأنشطة وبها هدفان أساسيان هما الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين القادة، والاستراتيجية لمدة ٥ سنوات وتحتاج أن تكون أكثر مرونة وقد يكون هناك تغيير في آليات العمل في الاستراتيجية ولكن بما يحافظ عليها في شكلها النهائي.

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وأشارت إلى أن التنمية لا تختلف عن أي مجال آخر ونركز علي الشراكات، مؤكدة أن الرحلة مرهقة وصعبة خلال الاستراتيجية وملتزمين بها مع شركائنا من وزارة التضامن وجهاز التخطيط وجهاز تنمية المشروعات وغيرنا من الشركاء.

وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة، الاستراتيجية، أن بعد أزمة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة هناك ثلث البلدان فقط تحقق خفض المستوى الوطني من الفقر وهناك توقعات بوصول معدلات الفقر إلى ٦٠٠ مليون فقير.

وأشارت إلى أن خلال ٥ سنوات قادمة سوف نشارك مع جهات أكثر وباحثين أكثر وسنعمل علي خلق نواة من التواصل مع شركاء العمل التنموي، موضحة أن هناك ملاحظة وهي عدم ربط البحث العلمي بالعمل التنموي مما أدى إلى عدم استغلال الموارد بالشكل الأمثل.

وقدم عرض استراتيجية المؤسسة كل من ميس أبو حجاب، مديرة البرامج بمؤسسة ساويرس، وعبد الرحمن ناجى، مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس.

وأكد عبد الرحمن ناجى، مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس أن هناك تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة ٢٩.٧ % في مصر، وكذلك كوفيد عطل كثيرا من أهداف التنمية المستدامة والأزمة الاقتصادية والتضخم وقلة الموارد كلها تحديات امام العمل التنموى.

وأشار إلى أن الاستراتيجية مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف حيث كان من الصعب وضع استراتيجية جامدة فكان لا بد من التفكير في طرق تساهم في تطوير العمل التنموي كمؤسسة في ظل تحديات الوباء والتضخم والأزمة الاقتصادية.

وأطلقت مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) والمستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

يتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. تتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.

أزمة الاقتصادية استراتيجية 2023 إطلاق استراتيجية أزمة كورونا أزمة الاقتصاد

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