مدير تضامن الأقصر: تنفيذ 10 دورات تدريبية ضمن مشروع مودة بإسنا وأرمنت

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بمواصلة تنفيذ فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينتي إسنا وأرمنت، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته فى كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج،تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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وأوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم تنفيذ 10 حملات ودورات تدريبية خلال شهر مايو بقرى توماس وعافية، والنجوع، والدير، والديمقراط، والرياينة، والسلام، وأصفون، والحلة، والنمسا، ومدينة إسنا، بإجمالي حضور 1196 شابًا وفتاة بينهم 869 من الاناث، و327 من الذكور.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أول فعاليات برنامج المشروع داخل المحافظة بدأت اعتبارا من يوم 10 إبريل 2023 بقاعة الوحدة المحلية لقرية الشغب بمدينة إسنا بحضور عدد 107 مستفيد، تلاها قرية الدير بإسنا بقاعة وحدة الشؤون الاجتماعية بحضور عدد 80 مستفيد، ثم قرية الحلة بإسنا بجمعية رياض الصالحين بحضور عدد 87 مستفيد، حيث تم تنفيذ ندوات جماهيرية للفئة المستهدفة من الشباب من عمر 18-35 عام.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، إذ تقوم تدريبات "مودة" بإكساب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال فى الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التى تواجه الأسرة فى مختلف الجوانب.