الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

تدريب 233 شابا بأرمنت ضمن مبادرة أملك في عملك بالأقصر

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تدريب الشباب للمهارات الريادية والشمول المالي،  ضمن مبادرة أملك في عملك في قرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف 3000  شاب وفتاة.

حيث قامت وحدة السكان  بتدريب عدد 164 شابا وفتاة من قرى ومركز مدينة إسنا، كما تم تدريب عدد 233 شابا وفتاة من قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بقاعة الشبان المسلمين بأرمنت، بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ودكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان عضو المجلس الإقليمي للسكان، وعرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهدير موسى والاء محمود أبو دوح ومحمد كمال مسئولي مبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة.

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وأوضحت رجاء شوقي، أنه تم التدريب بحضور الدكتور أحمد شاهين مدير حاضنة الأعمال بالأقصر، ومنتصر عبدالعزيز منسق وحدة السكان بإسنا ومنسقي الوحدة بالقرى، ومن مبادرة رواد النيل كلا من  هدير موسى ومحمد كمال وآلاء محمود.

وأضافت أن مبادرة أملك في عملك، تهدف إلى تدريب الشباب من أجل خلق فرص عمل وأفكار لمشروعات ريادية في جميع قرى ومراكز محافظة الأقصر، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري ومؤسسة المنارة والضحى وحاضنة الأعمال بالأقصر ورعاية بنك مصر إدارة الشمول المالي.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية. 
 

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