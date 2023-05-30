الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

جانب من إزالة حالات
جانب من إزالة حالات التعدي،فيتو

قام مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية وجميع جهات الولاية بالمحافظة بإزالة حالتين تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

واسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي بالبناء وبيانهما كالتالي:

الحالة الأولى:تم إتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدوله الخاصة بالقطعه 6 حوض الحاجر نمره 22 زمام الاقصر بمسطح 1850 م.

والحالة الثانية، قام المخالف ببناء غرفة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتيه بدون ترخيص من السلطة المختصة عبارة عن مخبز إفرنجي على أرض أملاك الدولة بمسطح ٦٥ م٢، وتم إسترداد الحالتين من إجمالي مساحة (5) أفدنة بشارع الزناقطه الرئيسي بجوار موقف الزناقطه، وقد تمت الإزالة بمعدات الحملة الثقيلة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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شارك في الحملة اللواء ضاحي زكى مساعد مدير الأمن للوحدات ومأمور قسم شرطة الأقصر، ومن الأجهزة التنفيذية أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الأقصر، وأحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة، ويوسف محمد علي رئيس منطقة المطار، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية ومصطفى محمد عادلي رئيس قسم الإشغالات، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية.

وفي سياق آخر متصل شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، حملة استهدفت التصدي لأعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة الملقطة بنجع الشيخ عوض الله بمنطقة شمال مدينة الأقصر عبارة عن سور مبنة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح ٦٥ م٢ بدون ترخيص من السلطه المختصة وأسفرت الحملة عن الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.

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الأقصر املاك الدولة إزالة حالتين تعدي بالبناء محافظة الأقصر فيتو

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