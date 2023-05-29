جولة تفقدية لوزيري التنمية المحلية والتخطيط بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء (فيديو وصور)

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة الشيخ زويد.

وافتتح الوزراء والمحافظ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد كما تفقدا وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد وافتتاح معرض المنتجات السيناوية، وتفقد عدد من الزراعات في منطقة جنوب الخروبة.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، ومؤكدة أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر يعد أحد المحاور الأساسية.





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وأضافت السعيد أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم تلك الوحدات؛ بهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية من أجل تحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بتنمية وتعمير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل.





وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء شمال سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية.. مؤكدًا على أهمية الدور الذى يقوم به العاملون بالجهاز التنفيذى للمحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى صدور تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.



