الثلاثاء 30 مايو 2023
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دين ودنيا

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي،فيتو

قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن كل إنسان يجب عليه جبر خاطر الآخرين وأن يدخل الفرحة على قلوبهم، ومساندتهم فى وقت الضيق والشدة، لافتا إلى أن ما يفعله الإنسان مع أخيه الإنسان ويدخل عليه الفرح يعتبر من فضل الله عليه. 

عبادة جبر الخواطر

وتابع الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"،: "اجعلوا كل تصرفاتكم عبادة حتى فى مهنتكم خلوها عبادة الفرح، التى لا يتوقف فيها عداد حسنات، خلى نيتك دائما أجر واجرة، يعنى بتأخد أجر وثواب على ما تفعله سواء أنت طبيب بتخفف عن المرضى، أو صاحب مهنة بسيطة، وكمان أنت بتكسب وتاخد فلوس تجبر بخاطر زوجتك واولادك وكمان بتأخد ثواب على تعاملاتك مع زوجتك".

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واستكمل: "كل سيدة تفرحها هتأخد عليها أجر، يعنى لو فرحت زوجتك أو خالتك أو عمتك، أو أمك هتأخد أجر وثواب، وكمان لو فرحت زميلتك فى الشغل هتاخد أجر وثواب، يعنى لو عندك  زميلة جديدة لسه بتتعلم الشغل وانت علمتها وفهمتها بدل ما تنكد عليها وبقيت كويسة وفرحت بده هتأخد أجر وثواب، لازم نبر بعض ونحقق علاقتنا القوية بربنا"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: "من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله".

أسباب التفكك الأسري 

وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة قابيل، الداعية الإسلامي، إن الاحتياج الحقيقى لإصلاح حالنا هو الاقتداء بكل ما أمرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى احترام الكبير ويرحم الصغير، فى كل شئون حياتنا، مستشهدا بحديث سيدنا النبى: "ليس من لا يوقر كبيرنا ويرحم ويعطف صغيرنا".

وتابع قابيل، خلال استضافته ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2": "لن نصل إلى احترام الكبير حتى نربي الصغير على الرحمة والعطف، لازم نحترم الكبير فى المدرسة والبيت والمؤسسة ومكان العمل". 

واستكمل: "النهارده كام بيت حصل فيه طلاق وتفكك أسرى، أكيد مفيش فيها احترام للكبير، فى تناحر، بين الزوجين، وبعض البيوت الست بقت الراجل، ولو عاوزين نرجع الاستقرار لبيوتنا علينا أن نرجع الاحترام فيما بيننا، واول أمر نبدأ به السوشيال ميديا،  الاحترام أصبح مفقود فى بعض معاملتنا، أى حد بقى يتجرأ على السوشيال ميديا دون وجه حق وده سبب زعزعة وتجرأ من الصغار على الكبار".

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عبادة جبر الخواطر أسباب التفكك الأسري الدكتور أسامة قابيل جبر خاطر الآخرين وقت الضيق والشدة

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