شباب الإسكندرية تشكل لجان للتفتيش على الهيئات الرياضية

شكلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لجان للتفتيش الفني والإداري والمالي على الإدارات الفنية وفروع الشباب بالمحافظة.



وتضم اللجنه مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير المركز الإعلامي وعضو فني من إدارات الهيئات والتخطيط والمتابعة والتفتيش المالي.

واستمرت اللجنة في القيام باعمالها حيث قامت بتفتيش مفاجئ على فرع شباب وسط وتضمنت أعمال اللجنة التفتيش المفاجئ علي سجلات الصادر والوارد والسجلات الماليه والتقارير الواجب الرد عليها وكذا التفتيش على كافة الإجراءات الإدارية والمالية واجبة الاتباع بالفرع

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وتأتي هذه اللجان من منطلق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة

يهدف التقسيم التنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة الي حماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية في أعمال المديرية والتاكد من حماية أموال وممتلكات وموارد الوحدة بمختلف أنواعها وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة وتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للوحدة.

و دعم مبادئ الحوكمة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية.

ويستمر عمل هذه اللجنه حتي الانتهاء من كافه الادارات وفروع الشباب وتقدم اللجنه تقرير بنتائج التفتيش وعرضها علي الدكتوره صفاء الشريف وكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ما تقدم.

وتأتي هذه اللجان في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجان الحوكمه داخل مديرية الشباب بهدف احكام الرقابة علي كافه الإدارات التابعة.