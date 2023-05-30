الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون لإنشاء سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية اليوم

وزيرة التضامن الاجتماعي,
وزيرة التضامن الاجتماعي, فيتو

توقع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج اليوم برتوكول تعاون مع أحد المطاعم والمؤسسات الأهلية لإنشاء سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية. 

التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية 

وفي السياق ذاته كانت وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي أول أمس بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وذلك لتنفيذ محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بفروع المؤسسة بمحافظات" المنيا- الأقصر - قنا".

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جدير بالذكر أنه فى فبراير الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بأن تبدأ فى تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية اعتبارا من العام المالى الجارى، وهو بالفعل ما حدث حيث عملت الحكومة على تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج.

ولضبط زيادة المواليد تسعى الحكومة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعى المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأى وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلى بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.

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‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي التضامن أسعار حج التضامن أسماء تكافل وكرامة معاشات جدول صرف المعاشات

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