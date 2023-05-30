حسن حسنى، جوكر الكوميديا المصرية الذي غيرت محنة كبيرة مجرى حياته

الفنان حسن حسني ، رمز الفن والعطاء قدم أعمالا فنية قديرة تزيد عن 500 عمل، تنوعت بين الكوميدى والتراجيدي، ولقب بجوكر الكوميديا المصرية والعربية، ولقبه الكاتب موسى صبرى بـ القشاش لاشتراكه في التمثيل مسرح وسينما وتليفزيون منذ بدايته، فهو من أكثر الممثلين تمثيلا، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2020.

ولد الفنان حسن حسنى في 19 يونيو عام 1931 بحى القلعة أعرق أحياء القاهرة التاريخية، عشق التمثيل وقدم دور أنطونيوا على مسرح مدرسة الخديوية وهو طالبا.



ولم تكن طفولته كسائر أقرانه، حيث تعرض وهو في سن السادسة لمحنة كبيرة غيَّرت مجرى حياته، فتوفيت والدته في سن مبكرة وهو الحدث الذي أصبغ عليه الحزن الذي أصبح رفيقه من طفولته حتى صباه.

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ضبش الحرامى كانت البداية

وبدأ الفنان حسن حسنى حياته الفنية فى الستينيات فى المسرح العسكرى، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، فعمل بمسرح جلال الشرقاوى لمدة 10 سنوات تقريبا قدم فيها مجموعة الأدوار في مسرحيات: فقدم ضبش الحرامى في مسرحية غبى منه فيه، وقدم الاب الكوميدى في مسرحية عسكرفى المعسكر، اعقل يامجنون مع محمد نجم، على الرصيف مع سهير البابلى، عفرتو مع محمد هنيدى، حزمنى يا مع فيفى عبده وغيرها.

ابنائى الاعزاء شكرا سبب الشهرة

وكانت بدايته فى السينما فى دور صغير بفيلم الكرنك 1975 ولم تطرق الشهرة أبوابه إلا بعد دوره فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا، ليقطع بعدها الفنان حسن حسنى مشوارا فنيا حافلا بالإبداع ومثلما كان قادرا على إضحاك الجميع كان أقدر على جعلهم يبكون، ومن أشهر أفلامه: يا أنا يا خالتى، ودور عم باخ فى اللمبى وركبة القرداتى المطحون فى فيلم سارق الفرح، والضابط فهيم فى فيلم البرىء،الى جانب أفلام الهروب ، سواق الأتوبيس ، زوجة رجل مهم، دماء على الأسفلت، عبود على الحدود، الناظر، ابن عز،علاوة على مجموعة من أدوار الشر في السينما.

حسن حسنى ورفيقة مشواره زوجته ماجدة حميدة

وفى التليفزيون قدم الفنان حسن حسنى الصول وفائى في المال والبنون، والأستاذ وفائى الفنان صاحب المبادئ فى أرابيسك وغيرها من عشرات الأعمال الأخرى فقد ظل نهر إبداعه يتدفق لآخر لحظة وكان آخر أدواره مسلسل سلطانة المعز ليترك لنا تاريخا فنيا لن ينسى.

عاش حسن حسنى حياة اسرية هادئة عادية بعيدا عن الأضواء بعد ان حاول ابعاد عائلته عن وسائل الاعلام، فقد تزوج ثلاث مرات، الأولى انجب منها ابنتين ورحلت، والثانية انجب منها ولد ورحلت، اما الثالثة السيدة ماجدة حميدة فأنجبت منه ولد وبنت واستمرت معه حتى رحيله، وفى عام 2013 رحلت احدى بناته بسبب اصابتها بمرض السرطان وتحمل حسن حسنى تربية احفاده حتى النهاية، وكانت وصاياه لأبنائه كثيرة كما يقول ابنه هشام:كن متسامحا مع الناس، امشى صح يحتار عدوك فيك، متفرطش في حب الناس ليك.



ويعتبر حسن حسني من الشخصيات التي اعتادت التصالح مع الحياة ومتغيراتها وتقلباتها الصادمة في بعض الأحيان، فدائمًا كان متواجدًا في جميع مراحل الفن السابع سواء هبوطًا أو صعودًا.

الفنان حسن حسنى اثناء تكريمه

حصل الفنان حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة، وجائزة مهرجان الإسكندرية عن فيلمه فارس المدينة عام 1993، كما كرمه مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة في ديسمبر 2019.

سعادة بالتكريم قبل الرحيل

وقال الفنان الراحل حسن حسنى حينها: "أنا سعيد أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش" واستكمل حسني "والله بكلمكوا جد.. عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه"، وتوجه الفنان الراحل بالشكر لرئيس مهرجان القاهرة والقائمين عليه لتكريمه وسط تصفيق من كل الحضور.

وفي مثل يومنا هذا ٣٠ مايو من عام ٢٠٢٠ رحل الفنان حسن حسني عن دنيانا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.