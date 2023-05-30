النيابة تعاين حريق سوبر ماركت شهير بالتجمع

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حريق الذي اشتعل في سوبر ماركت أوسكار، والذي نجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده بعد جهود مضنية.



واستمعت النيابة إلى الشهود الذين شهدوا بداية اندلاع الحريق وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص ومعرفة السبب الحقيقي لاندلاع الحريق.



وطلبت النيابة التحريات والاستعلام من الجهة المعنية عن حجم الخسائر، والأسباب المحتملة للحريق ومعرف المتسبب عن اشتعال النيران إن وجد.

ونشب منذ قليل حريق في ماركت أوسكار بمنطقة التجمع، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم سوبر ماركت أوسكار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 10 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

-إعلانات-