الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة: نفسي أحقق حلمي وألتحق بمدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

عائلة الطالبة منار
عائلة الطالبة منار الأولى على الشهادة الإعدادية،فيتو

شهدت مدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة  حالة من الفرحة بعد حصول الطالبة منار إبراهيم عبد العزيز على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث تلقت الطالبة الخبر بعد اعتماد النتيجة من قبل نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع.


وقالت منار إنها حرصت بشكل كبير على الاجتهاد والتزام خلال شهور الدراسة لكي تحصل على الدرجات النهائية، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على إتمام دروسها بشكل مستمر حتي حصلت على الدرجات النهائية خلال الترم الأول فأصبح دافعا كبيرا بالنسبة لها للاستمرار للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة. 

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عائلة الطالبة منار الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو
عائلة الطالبة منار الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو


كما أشارت أيضا إلى دور والديها لتحفيزها على المذاكرة والحصول على إحدى المراكز المتقدمة في الشهادة الإعدادية.

وأوضحت أنها ترغب بالالتحاق لمدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا "Stem"، حيث أنها تهتم بالجانب المتخصص بالبحوث والعلوم المختلفة.

ومن جانبه قال إبراهيم عبد العزيز والدها  الطالبة،  إن ابنته منار دائمة التفوق الدراسي منذ المرحلة الابتدائية وإنه لم يكن يتوقع الترتيب الأول على مستوى المحافظة لكن كانت فرحة كبيرة بالنسبة له.

عائلة الطالبة منار الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو


واعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152 .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين  1451طالبًا وطالبة وكذلك الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3  ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  94.8 ٪.


وتقدمت الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتًا الى أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من يوم السبت الموافق ٣ /٦ /٢٠٢٣ ولمدة خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالإدارات التعليمية.

كما قام يوسف الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وهنأهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية القادمة.
 

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