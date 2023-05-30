الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أشرف زكي: اتحايلت أنا ويحيى الفخراني على عبلة كامل علشان تتكرم وهذا ردها (فيديو)

الفنانة عبلة كامل،
الفنانة عبلة كامل، فيتو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "ضغطت أنا والفنان يحيى الفخراني على الفنانة عبلة كامل من أجل تكريمها في مهرجان الدراما الأخير لكنها رفضت".

 

رغبة عبلة كامل من التكريم

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر بقناة "هي": "ضغطت على عبلة كامل بكل ما لي عندها من رصيد فهي قالت لي أوعدك ده هيحصل بس مش دلوقتِ".
 

الحالة الصحية لعبلة كامل

وأضاف: "عبلة كامل صحتها كويسة وزي الفل بس هي مش عايزة تظهر دلوقتِ ومزاجها إنها مش عايزة تتكرم، قالت لي أنا نفسي أتكرم بس مش دلوقتِ".
 

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رصيد عبلة كامل 

وأردف: عبلة كامل صاحبة رصيد كبير في المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعة وتستحق التكريم في أي مهرجان سينمائي.

موقف عبلة كامل من التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

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في وقت سابق، كشف المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موقف إدارة المهرجان من تكريم الفنانة القديرة عبلة كامل.

 

مطالب تكريم عبلة كامل

وقال "رمسيس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "تلقينا طلبات بتكريم الفنانة عبلة كامل بالمهرجان خاصة بعد تغريدة منة شلبي".
 


موقف مهرجان القاهرة السينمائي من تكريم عبلة كامل

وأكد: "لا نمانع تكريم الفنانة عبلة كامل وأمر جميل خاصة أننا جميعًا نحبها ونحب الأعمال الفنية التي قدمتها ولكن من أبسط البديهيات احترام رغبتها الشخصية المتعلقة بعدم الظهور للعلن".
 

موقف عبلة كامل من التكريم

وأوضح: "عبلة كامل ترفض الظهور للعلن أو التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي أو أي مهرجان أو محفل اَخر، والفنان يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي حاولا معها من أجل تكريمها في مهرجان الدراما ولكنها رفضت الظهور الإعلامي والتكريم".
 

احترام رغبة عبلة كامل 

وتابع: "لو بنحب عبلة كامل مينفعش نجبرها علي التكريم ونسيبها هي اللي تقرر إذا كانت عايزة تظهر للجمهور ولا لأ، وإصرار الناس على تكريمها بمثابة أكبر تكريم لها ".
 

رسالة منة شلبي

ووجهت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" رسالة لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشأن الفنانة عبلة كامل.

وكتبت منة شلبي قائلة: "سؤال.. السادة القائمون على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأتي الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل.. وحتي لو مش عايزه تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين.. أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر.. ‏ربنا يطول ف عمرها".

 

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