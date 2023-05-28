موقف عبلة كامل من التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

كشف المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موقف إدارة المهرجان من تكريم الفنانة القديرة عبلة كامل.

طلبات تكريم عبلة كامل

وقال "رمسيس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "تلقينا طلبات بتكريم الفنانة عبلة كامل بالمهرجان خاصة بعد تغريدة منة شلبي".



موقف مهرجان القاهرة السينمائي من تكريم عبلة كامل

وأكد: "لا نمانع تكريم الفنانة عبلة كامل وأمر جميل خاصة أننا جميعا نحبها ونحب الأعمال الفنية التي قدمتها ولكن من أبسط البديهيات احترام رغبتها الشخصية المتعلقة بعدم الظهور للعلن".



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موقف عبلة كامل من التكريم

وأوضح: "عبلة كامل ترفض الظهور للعلن أو التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي أو أي مهرجان أو محفل اَخر، والفنان يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي حاولا معها من أجل تكريمها في مهرجان الدراما ولكنها رفضت الظهور الإعلامي والتكريم".



احترام رغبة عبلة كامل

وتابع: "لو بنحب عبلة كامل مينفعش نجبرها علي التكريم ونسيبها هي اللى تقرر اذا كانت عايزة تظهر للجمهور ولا لأ، وإصرار الناس على تكريمها بمثابة أكبر تكريم لها ".



رسالة منة شلبي

ووجهت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" رسالة لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشأن الفنانة عبلة كامل.

وكتبت منة شلبي قائلة: "سؤال.. السادة القائمون على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأتي الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل.. وحتي لو مش عايزه تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين.. أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر.. ‏ربنا يطول ف عمرها".

مهرجان القاهرة السينمائي



وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت في وقت سابق اختيار الفيلم المصري عيسى للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 والفيلم يُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،عقب مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.



فيلم عيسى



وتدور قصة الفيلم عن غير المصريين وبالتحديد الأفارقة منهم الذي يقطنون بمصر، ويرجع هذا إلى كون المخرج مراد مصطفى يعيش بمنطقة شعبية يوجد بها أكبر تجمع لأصحاب البشرة السمراء في مصر والذي دفعه للرغبة في سرد حكايات تدور على أرض مصر بعيون أبطال مختلفة.