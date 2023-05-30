محمد إسماعيل: نادر قمر الدولة ارتكب خطأ قانونيا فادحا أمام فيوتشر

أعرب محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن استيائه الشديد من الأحداث التي وقعت في مباراة فيوتشر الأحد في مسابقة كأس مصر.

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن الحكم نادر قمر ارتكب خطأ قانوني فادح في مباراة فيوتشر بعد احتساب الهدف الذي سجله محمد رضا بوبو".



وأضاف:"لم أخطئ في حق الحكم نادر قمر الدولة طوال مباراة فريقي إنبي ضد فيوتشر".

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وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن لجنة الحكام قامت بالتحقيق مع طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، التي أقيمت ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتي شهدت أحداثًا مؤسفة وأخطاء تحكيمية كارثية.

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن لجنة الحكام قررت بعد انتهاء التحقيق إيقاف طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي بالكامل، بما فيهم حكمي تقنية الفيديو الـ VAR، على الرغم من الأداء الجيد لحكم الفار خلال المباراة.

وبحسب المصدر، فإن فترة إيقاف حكم المباراة نادر قمر الدولة وطاقمه المعاون سيستمر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.



طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي

مباراة فيوتشر أمام إنبي أدارها طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة “حكم ساحة” وإيهاب فخري وأحمد زيدان “حكمين مساعدين” وسامح حسين “حكم رابع” ومحمد سلامة وأحمد جابر “حكمي فيديو”.



عقوبات اتحاد الكرة في أحداث لقاء فيوتشر وإنبي

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التي يشرف عليها عامر حسين، قراراتها بشأن الأزمة التي نشبت في مباراة إنبي وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة.



وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.



إنبي يطيح بفيوتشر من كأس مصر

فاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أحداث مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت.

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.