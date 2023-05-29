شيريهان أبو الحسن توجه رسالة قوية لـ تامر حسني: "أنت السبب في اللي بيحصل في بيتك"

وجهت الإعلامية شريهان أبو الحسن رسالة قوية للفنان تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل عقب أسابيع من إعلان الثنائي الانفصال بشكل رسمي..

وأطلت شريهان فى بث مباشر عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، قالت فيه: "استغربت لعدم تدخل أى من أصدقاء تامر أو بسمة لكي يتم الصلح بينهما ولكي ينصحهم أحدا بالعودة عن قرار النهائي، فلم أجد أي تدخل من قريب ولا بعيد من الوسط الفني أو خارجه، وكأن الدنيا كلها مستنية نجم كبير وإنسانة رقيقة وجميلة زي بسمة أنهم ينفصلوا ويطلقوا عن بعض، وكأن الناس عايزة الطلاق وليس القرب، كما أنني أصبحت أشعر أن أصدقاء الثنائي فرحين بهذا القرار بشكل كبير جدًا"..

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وتابعت: "أنا صديقة بسمة وتامر، والحقيقة بسمة إنسانة طيبة وتامر قلبه نظيف.. والحقيقة أكثر شئ يؤلمني على هذا القرار أولادهم الثلاثة.. وتامر كان بوسعه أن يتغاضى ويتحمل كعادته لكل ما تفعله بسمة عبر السوشيال ميديا وتسرعها أو ما أسماه هو بأنها “متهورة”".

واختتمت حديثها بــ: "للأسف تامر وبسمة أصابهم ما يُصيب أي ثنائي متزوج منذ فترة طويلة، وهو الزهق والملل والرتابة والتعود وأيضًا الندية والنقد المستمر.. وبالتأكيد كل منهما يُفكر أن يدخل تجربة عاطفية جديدة والحقيقة أن اللي بينهم كبير ولا يمتلكون غير بعضهم البعض.. وأخيرًا رسالتي لتامر أحب أقولك أنك استسهلت وسيبت البيت وسبت بسمة وتخلي النار تولع فى قلب بسمة.. وأنت اللي لم تحافظ على البيت.. كنا نريد مزيد من التمسك بأسرتك.. وهذه رسالتي لك".

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان تصدر الثنائي النجم تامر حسني والمطربة المعتزلة بسمة بوسيل تريندات السوشيال ميديا في مصر، ومختلف الدول العربية، عقب إعلان بوسيل انفصالها رسميًّا عن تامر حسني، الذي أكد الخبر قائلًا: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.



وحرص تامر على توجيه رسالة إلى بسمة بوسيل جاء بها: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله”.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: "بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب".

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: "كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية".

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.