الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

تفاعل جماهيري كبير مع فرقتي إندونيسيا وسيرلانكا بمهرجان الطبول الدولي (فيديو)

مهرجان الطبول، فيتو
مهرجان الطبول، فيتو

أحيت  فرقتي إندونيسيا وسيرلانكا الليلة الثالثة لمهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية، والتي تُقام على مسرح سور القاهرة الشمالي بمنطقة المعز الأثرية، وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الجمهور المصري والعربي… فتفاعل الجمهور بالزغاريد والرقصات المتميزة مع أداء الفرقتين.

وتحتضن الدورة العاشرة من مهرجان الطبول 2023.. فرقا موسيقية من بلدان عدَّة اختارت أن تقرع طبولها في أجمل المناطق التاريخية بمصر القديمة، في محاولةً خلق جسور للتواصل بين الشعوب عن طريق الفن.

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وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته العاشرة، الذي يحمل شعار "الطبول من أجل السلام"، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو القادم، وسط حضور جماهيري ضخم.

 

وفي كلمته، قال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان: “اليوم تدشن دورة جديدة من المهرجان، لتستمر معه مسيرة من الإبداع والتألق، مُقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان”.

 

شخصية مصر التراثية

وأضاف أن المهرجان يؤكد ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره "حوار الطبول من أجل السلام"،  مؤكدا أن استمرار المهرجان لمدة 10 سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، هو أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب

مهرجان الطبول، يشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول "اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر"، وتُقام الفعاليات في "سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب".. و يُقام قيم هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".. ويأتي برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

 

 

و الدورة التاسعة من مهرجان الطبول أقيمت في مايو الماضي وتم تكريم عدد من الفنانين خلال الدورة التاسعة من المهرجان وهم من الأردن الفنان عبده موسي صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، ومن الهند الفنان ذاكر حسين، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش، وكانت أماكن  المهرجان هي قلعة صلاح الدين الأيوبي "بئر يوسف" ومسرح صحن القبة "قبة الغوري" وقصر الأمير طاز، وشارع المعز، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر.

وكانت  الدورة التاسعة من المهرجان بها أكبر كم من الدول المشاركة حوالي 43 فرقة متنوعة، منهم من جاءوا خصيصًا للمشاركة في المهرجان او فرق موجودين في الجاليات في مصر، وبالإضافة لفرق وزارة الثقافة وفرق وزارة الشباب والرياضة والفرق المصرية والمستقلة من بور سعيد وسيناء والسويس والإسكندرية، وكانت تونس هي دولة شرف المهرجان.

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المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية المهرجان الدولي للطبول والفنون المهرجان الدولي للطبول هالة السعيد وزيرة التخطيط

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