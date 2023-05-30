هكذا انتصر مجلس الأمن لـ رفيق الحريري بعد اغتياله

في مثل هذا اليوم من عام 2007 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وتم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1757 بالإجماع، حيث أقرَّ المجلس إنشاء محكمة خاصة للبنان لمقاضاة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وجميع الهجمات التي وقعت بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005. وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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عن اغتيال رفيق الحريري

واغتيل الحريري في 14 فبراير 2005، في انفجار استخدمت فيه 1800 كلج من مادة "تي إن تي"، مع 21 شخصا آخر، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقة الحريري في سيارته.

سيناريو صعود رفيق الحريري في الحياة السياسية

وبدأ ظهور الراحل، على ساحة الأحداث عام 1982 من الباب الاقتصادي، حيث يتذكره اللبنانيون"كفاعل خير" وضع إمكاناته بتصرف الدولة، وساهم في إزالة الآثار الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان خلال نفس العام.

وعام 1989، أسهم رفيق الحريري، في عقد مؤتمر الطائف بالسعودية، الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية، إذ كرس الاتفاق، معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصات، عبر توزيع المناصب الرئيسة بين المكونات الأساسية الثلاثة بالبلاد، المسيحيين والسنة والشيعة.

وترأس رفيق الحريري حكومات لبنان لخمس دورات خلال فترتين 1992-1998، ثم 2000-2004، مقدما استقالته بتاريخ 20 أكتوبر 2004.

ومع مرور 16 عاما على غياب الحريري الأب عن المشهد السياسي، لا تزال حادثة اغتياله تأخذ حيزا واسعا في المشهد الداخلي اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام.

وأسفر اغتيال الحريري، عن أزمة سياسية في لبنان بين مختلف الأحزاب، لاسيما وأن الحادثة وقعت في فترة كانت سوريا، حليف "حزب الله"، تمارس فيها الوصاية على لبنان.

وبعد شهرين من الاغتيال، اضطرت القوات السورية إلى مغادرة لبنان بعد 29 عاما من التواجد على أراضيه.

محاكمة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكما بخمس عقوبات سجن مؤبد بحق سليم عياش، عضو جماعة "حزب الله" (شيعية/مقربة من إيران)، بقضية اغتيال الحريري.

وترفض جماعة "حزب الله" تلك الاتهامات، وتقول أنها لا تعترف بالمحكمة، على اعتبار أن "هدفها الانتقام منها وتوريطها في جريمة" تتهم إسرائيل بتنفيذها.

وبعد اغتيال الحريري، عام 2005، أخذت الاغتيالات في لبنان منحنى تصاعديا قبل أن تتراجع بالسنوات الأخيرة، حيث استهدفت، ناشطين وصحفيين وسياسيين.

يشار إلي أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، أدت إلى انهيار مالي، ليزداد الوضع سوءا مع انفجار مرفأ بيروت الضخم في 4 أغسطس الماضي، والذي أوقع نحو 200 قتيل و6000 جريح.

ويواصل سعد الحريري، جهوده لتشكيل الحكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة حسان دياب، التي استقالت عقب انفجار المرفأ.