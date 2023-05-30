التنظيم والإدارة يعلن وظائف قيادية بجامعة كفر الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف قيادية واشرافية بجامعة كفر الشيخ.

الوظائف المطلوبة بجامعة كفر الشيخ

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن المعيد وهو نواة أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويقوم بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به اليه القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال الأخرى التي يكلفه بها العميد ومجلس القسم المختص

- (1) معيد تخصص جراحة القلب والصدر

- (1) معيد تخصص أمراض الباطنة العامة

- (1) معيد تخصص الكبد والجهاز الهضمي

- (1) معيد تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية

- (2) معيد تخصص الاشعة التشخيصية والتداخلية

- (1) معيد تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية

- (1) معيد تخصص النساء والتوليد

- (2) معيد تخصص الجراحة العامة

- (1) معيد تخصص جراحة المخ والاعصاب

- (1) معيد تخصص الامراض الجلدية والتناسلية

- (1) معيد تخصص الامراض الصدرية

- (2) معيد تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة

- (1) معيد تخصص طب الأطفال

- (2) معيد تخصص القلب والاوعية الدموية

- (1) معيد تخصص طب الحالات الحرجة

- (2) معيد تخصص جراحة المسالك البولية.

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المستندات والأوراق المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتضمن ما يلي أصل شهادة البكالوريوس.

- شهادة الامتياز - بيان درجات بتقدير سنوات الدراسة - عدد (6) صور شخصية حديثة - الموقف من التجنيد للذكور (أصل) - شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية - صحيفة الحالة الجنائية موجهه الى جامعة كفرالشيخ - موافقة صريحة من جهة العمل- أصل المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم

وتقدم الطلبات شخصيًّا باليد باسم الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الطب البشري مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الاعلان ولن يلتفت الى الطلبات التي تقدم قبل او بعد الإعلان وغير المستوفاة او المرسلة عن طريق البريد واخر موعد للتقديم هو يوم 8 يونيو المقبل.