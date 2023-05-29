اختبارات الناشئين 2023، كشف نادي الرجاء الرياضي بمطروح عن بدء فترة الاختبارات والمعايشات عن الموسم الجديد 2024-2023 للاعبين الجدد والقدامي بقطاع البراعم والناشئين وذلك على ملعبين للتدريب بمحافظتى الإسكندرية والمنوفية كالآتى:

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي الرجاء 2023

وتقام اختبارات الناشئين بنادي الرجاء المطروحي كالتالي:

- ملعب المدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الأسكندرية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة ٤ عصرا والبداية يوم الأحد المقبل 2023-06-04 وحتي نهاية الموسم

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ملعب اللواء أحمد رشدي بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بطريق مصر أسكندرية الزراعي ( أيام السبت والأثنين والأربعاء من كل اسبوع في التاسعة صباحا ) بداية يوم الأربعاء الموافق 2023-06-07 وحتي نهاية الموسم الرياضي

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي الرجاء 2023، فيتو



وأكد نادي الرجاء المطروحي أنه علي جميع اللاعبين القدامى والجدد الحضور في الموعد المحدد للبداية وسيكون نظام الاختبارات بنظام المعايشات وسعر الأستمارة هو ٥٠ جنية فقط يحضر بها اللاعب لمده 3 تدريبات لتقييم مستواه.

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية

ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3

اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين

وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية

اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟

ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.