الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

السيسي وأردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيتو

أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة له بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس التركي

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