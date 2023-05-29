تعرف على قرارات اجتماع مجلس جامعة الأقصر الـ 51

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 51، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

ووافق أعضاء المجلس على المذكرة المعروضة بإضافة فقرة بنص المادة "٧" من لائحة كلية الألسن مرحلة الدراسات العليا على أن تكون كالتالي:" مع إعفاء طلاب دبلومة دراسات الترجمة المهنية من شرط تقدير جيد على الأقل".



كما وافق المجلس على منح الدكتورة رشا فاروق محمود حمزة، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم وذات الكلية.

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كما وافق أعضاء المجلس على منح الطالبة باتعة سيد محمد مازن "من الخارج"، درجة الماجستير في ترميم الآثار، تخصص دقيق ترميم المخطوطات، قسم ترميم الآثار بكلية الآثار.



ووافق أعضاء المجلس على قبول الإهداء المقدم من مديرية أوقاف الأقصر، وهو عبارة عن نسخة من كتاب موسوعة الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى الموافقة على قبول مجموعة الكتب المهداة من رجل الأعمال مصطفى الزناتي، عن أساسيات المطبخ الفرنسي.

كما عقد مركز التطوير المهني بالجامعة مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال والشركات ومديري البنوك بالمحافظة، حول التغيرات الطارئة على سوق العمل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والوظائف القائمة المستحدثة،تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذ الدكتور أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر.

وتهدف هذه المائدة المستديرة للتعرف على مدى تأثر قطاع التوظيف ومدى قابلية الشركات والمؤسسات في توظيف خريجين جدد، ومدى الحاجة إلى مراجعة المخرجات التعليمية لتواكب متطلبات قطاع الأعمال بالأقصر ما بعد الأزمة الاقتصادية.

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