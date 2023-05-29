أحمد حلمي: بحب الكوميديا السوداء لهذا السبب

قال الفنان أحمد حلمي :"لا يوجد سبب يجعلني مُقل في اللقاءات الإعلامية ولكن ظهوري دايما مقترن بتوافر أمور أو أشياء جديدة يمكنني الحديث عنها".

من يدير السوشيال ميديا لأحمد حلمي؟

وأضاف خلال تصريحات إذاعية لراديو:"انرجي 92.1": "أعتمد على شخص في التنظيم والمتابعة على السوشيال ميديا لكن الحاجات اللي ببقى عايز أقولها بشكل شخصي أنا اللي بنزلها".

هل لأحمد حلمي مدير أعمال؟

وتابع: "معنديش حد بيدير أعمالي لإني شايف إني بنسبة 90% أنا اللي أقدر أقرأ الحاجة اللي جيالي وبعرف أحكم عليها ومحدش يقدر يقولك علي ده غير نفسك لكن ممكن استشير ناس بثق فيهم".



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كوميديا أحمد حلمي السوداء

وأكد أحمد حلمي: "بحب الكوميديا السوداء ويمكن ده يكون بسبب حبي للرسم، ودايما بلعب على الكلاسيكيات والمواقف في الكوميديا والقاعدة دي بتخلي العمل مستمر وعايش".

مؤخرا هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي على مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” الذي تخوض به السباق الرمضاني 2023.

وكتب أحمد حلمي في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: بالنجاح والتوفيق يامني ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب.. مبروووك".

مسلسل تحت الوصاية

وناقشت منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، ومحاربة الصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها.

منى زكي



وقدمت منى زكي شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذي 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان إلى التخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.