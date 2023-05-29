كشف غموض سرقة شقة فى الغربية

كشف الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة شقة فى الغربية وتبين بأن لص سرق بطاقات بنكية وأموال وهاتفين ودخل السجن على ذمة قضة مخدرات واعترف بارتكاب واقعة السرقة.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور ومقاطع فيديو تضرر خلالها من تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات من داخل منزله.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بلاغا من الشاكى باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 4 بطاقات بنكية "خاصين به وأسرته") من داخل منزله عقب عدم غلقه لباب المسكن سهوًا.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، كما تبين أن المتهم"مقيد الحرية على ذمة التحقيقات فى قضية مخدرات".



وعقب تقنين الإجراءت تم إستخراج المتهم من محبسه لإستجوابه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية والتخلص من البطاقات البنكية بإلقائها بأحد الشوارع، وبيع الهاتفين لمالك محل لبيع الهواتف المحمولة وتم ضبط "الهاتفين لدى الأخير".



يشار إلى قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 21 حتى 24 /5/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا متنوعة بإجمالى 6 متهمين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة – 3 قطع أسلحة بيضاء).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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