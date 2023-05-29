هالة السعيد: المرأة السيناوية تلعب دورا مهما في كافة المؤسسات العاملة في المحافظة

اختتمت منذ قليل، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارتها لمحافظة شمال سيناء، وتغادر المحافظة متجهة إلى القاهرة، واستمرت الزيارة على مدار يومين.

المراكز التكنولوجية بالمحافظة

وتابعت السعيد مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء.

وخلال الزيارة، أشادت الدكتورة هالة السعيد بجهود الجيش المصري المبذولة في سيناء، مؤكدة أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيناء، موجهة التحية لأهالي سيناء وأرواح الشهداء، مؤكدة أن ما تحقق في سيناء الآن كان حلم كبير منذ عدة سنوات.

ولفتت إلى أن ما تعيشه العريش الآن من أمن وأمان يرجع الفضل فيه لدماء الشهداء وتضحيات أهالي سيناء على مدار السنوات الماضية.

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جهود المرأة السيناوية



وأكدت السعيد أنها خلال جولتها بالمحافظة لمست تواجد فاعل للمرأة السيناوية، قائلة: إن المرأة تلعب دورا مهما في كافة المؤسسات العاملة في محافظة شمال سيناء، وسيكون الرهان خلال الفترة المقبلة على جهود المرأة السيناوية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

المشروعات الخضراء الذكية



وحثت الدكتورة هالة السعيد الشباب في سيناء على ضرورة المشاركة الفاعلة في العمل العام وبذل المزيد من الجهود في عملية التنمية، كما حثتهم على المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تنفذ وزارة التخطيط خلال الفترة الحالية.

وخلال فعاليات اليوم الأول من الزيارة استعرضت الدكتورة هالة السعيد، أهم جهود تحقيق التنمية في محافظة شمال سيناء، وأبرز المشروعات الموجهة للمحافظة خلال العام المالي 22/2023، وذلك بمقر الديوان العام للمحافظة، وشهدت الفعاليات افتتاح الدكتورة هالة السعيد عددًا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وشملت الافتتاحات المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي بمدينة العريش، ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، إلى جانب افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشيخ زويد.



وخلال الافتتاح، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الافتتاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي والشمول المالي، موضحة أن المركز التكنولوجي بمبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء يقدم عدد 88 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الالكترونية وعددها 33 خدمة، في حين يقدم المركز التكنولوجي بالعريش 162 خدمة، بالإضافة إلى الخدمات التي يتم تقديمها من البوابة الإلكترونية وعددها 55 خدمة، كما يقدم مركز إصدار تراخيص المحال العامة 18 خدمة في إطار تفعيل قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019.



كما شملت الزيارة تفقد الدكتورة هالة السعيد، منطقة الورش الحرفية بمدينة العريش، كما قامت بجولة تفقدية مساء أمس في شوارع مدينة العريش، والتقت بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية واستمعت لعدد من الآراء وطلبات ابناء المحافظة.



وشهدت فعاليات اليوم الثاني من الزيارة، قيام الدكتورة هالة السعيد بوضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بمدينة العريش، موضحة أن مراكز خدمات مصر والتي تشهد الدولة حاليًا افتتاحاتها المتتالية بدءًا من مركز خدمات مصر بأسوان مرورًا بمركز مدينة شرم الشيخ وغيرها تمثل مشروعات قومية لتطوير الخدمات الحكومية وهي مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة.



كما تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، كما قامت الدكتورة هالة السعيد خلال فعاليات اليوم الثاني بزيارة معرض المنتجات اليدوية السيناوية، كما تفقدت الزراعات بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد.