تعرف على أداء البورصات الخليجية الرئيسية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، فى تصريحات لفيتو، أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين، ونستعرض التفاصيل كالتالى:

والبداية من الكويت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيًا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ بدعم نمو 9 قطاعات على رأسها الاتصالات

ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ0.52% و0.47% على التوالي وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 0.36% كما زاد السوق الرئيسي بـ0.30% عن مستوى أمس الأحد.

و بلغت قيمة التداول في البورصة 5.15 مليون دينار وزعت على 18.66 مليون سهم، بتنفيذ 1.16 ألف صفقة.

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ودعم أداء الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ 1% بينما تراجع الخدمات الاستهلاكية وحيدًا بـ 0.88% فيما استقرت 3 قطاعات أخرى.

وفي المملكة العربية السعودية

ما زال المؤشر يؤدي أداء سلبيا مستمرا في موجة متوالية من الانخفاضات، وافتتح المؤشر العام عند 11196 نقطة وكانت أدنى نقطة عند 11133 خاسرا 0.46 في المائة ويمرورا عند 11138 نقطة فاقدا 46 نقطة بنحو 0.42 في المائة وتراجعت السيولة 7 في المائة بواقع 387 مليونا لتصل إلى 4.6 مليار ريال بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 9.8 مليون إلى 158 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة لتصل إلى 332 ألف صفقة.

وفي الامارات

ما زال التباين يسيطر علي أداء المؤشرات وسط عدم وضوح الرؤية الاقتصادية العالمية والتقلبات الشديدة في أسعار النفط.

و انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% وهي تقدر ب 10 نقاط ليصل إلي 3541 وسط قيم تداول تصل إلي 300 مليون درهم

في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.65% وهي تقدر ب 52 نقطة ليصل إلي 9453 نقطة وسط قيم تداولات تجاوز مليار و250 مليون درهم.

تداولات بداية الاسبوع

وكانت قد تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الأحد بداية الأسبوع، تزامنًا مع انخفاض 6 قطاعات على رأسها منافع ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بـ 0.43% و0.32% على التوالي بينما انخفض الرئيسي 50 بـ 0.09%، وتراجع الرئيسي بـ0.14% عن مستوى الخميس الماضي بلغت قيمة التداول 8.48 مليون دينار، ووزعت على 26.59 مليون سهم بتنفيذ 944 صفقة وشهدت الجلسة انخفاض 6 قطاعات على رأسها منافع بـ 0.55%.

و ارتفع أمس 4 قطاعات يتقدمها البنوك بـ 0.50% فيما استقرت 3 قطاعات أخري وجاء سهم تنظيف على رأس الارتفاعات بواقع 2.62%، فيما تصدر حيات كوم التراجعات بـ 9.54% وفي المملكة العربية السعودية مازال المؤشر يلقي المزيد من الانخفاضات حيث انخفض في جلسة تداول الأحد أول الأسبوع بنسبة 0.48% وهي تقدر ب 54 نقطة ليصل إلي 11184 نقطة وسط انخفاض في قيم التداولات لتصل إلي 5 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.





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