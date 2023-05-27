تعر ف على تأثيرات أزمة سقف الدين الأمريكية على البورصات الخليجية خلال الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية وأسبوع من التداولات في منطقة الخليج التي يشوبها عدم وضوح الرؤيا والمخاوف من إعلان الولايات المتحدة عن عدم اتفاق في الكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي، والذي وصل إلي ذروته خلال العام الحالي، ولابد من حسم الجدل عليه بين إصرار الديمقراطيين علي المزيد من فرض الضرائب ورفض الجمهوريين لهذا الإجراء وبالطبع تتأثر الأسواق الخليجية بما يدور في أروقة الاقتصاد الأمريكي بالسلب.

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ففي السوق السعودي

تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.5% في جلسة الخميس مسجلًا خامس انخفاض يومي على التوالي وأدنى إغلاق له في 3 أسابيع وسط سيولة ضعيفة نسبيًا بلغت نحو 5 مليارات ريال

وجاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم مصرف الراجحي 0.7% إلى أدنى مستوياته في شهرين بالإضافة إلى انخفاض سهم stcبنحو 2.4%

كما انخفض سهم أرامكو بنسبة 0.3% متراجعًا للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط في يوم الخميس.

وعلى مدار الأسبوع تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 1.4% مسجلًا أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين.

وتأثر السوق السعودي بانخفاض المؤشرات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي على معنويات المستثمرين

ووصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طريق مسدود مع أعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون البالغة 31.4 تريليون دولار.

كما وضعت وكالة Fitch الأربعاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.2% بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وزين بنسبة 0.3% و0.4%

وعلى مدار الأسبوع انخفض المؤشر الأول بنحو 0.5% مسجلًا رابع خسائر أسبوعية

وفي الاسواق الاماراتية

سجلت الأسواق انخفاضًا جماعيًا مع تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 0.1% بضغط من انخفاض سهم ديوا بنحو 2%

كما هبط مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.7% مسجلًا أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض سهمي اتصالات وألفا ظبي بنسبة 1.1% و1.9% على التوالي.

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