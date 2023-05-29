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محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبوزعبل بالخانكة لشكة فى سلوكها لجلسة ٧/٢٧ للمرافعة.

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٣٣٩٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٥١٣ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢١ / ٢٠٢٢/٧، قام " نور إ.ع" ٢٤ سنة سائق توك توك - مقيم شارع صف النخل عزبة الرمل أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها " هايدى طارق عبدالغنى" عمدًا من غير سبق اصرار وترصد بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات بنها منظمة التعاون الاقتصادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مركز الخانكة

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