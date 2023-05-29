الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

مياه الفيوم تعلن عن بدء العمل في مجمع صرف سنهور البحرية

شركة مياه الشرب بالفيوم،
شركة مياه الشرب بالفيوم، فيتو

 عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، اجتماعا لبدء العمل في مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع للتجمع القروى سنهور البحرية ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

 حيث تم خلال الاجتماع استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع متضمنة خطط التنفيذ الفنية والمجتمعية - خطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات.

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 اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  أن الشركة شددت علي أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وضرورة التواصل الاجتماعي مع الاهالى بكافة القرى المدرجة بالتجمع القروي لما له من أثر كبير فى الحد من معوقات التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يضمن إنشاء  3  محطة رفع باجمالى طاقة تصميمية 10550 متر مكعب/يوم ويهدف إلى خدمة قرى وليدة،  السيد رحيل والطماوى ومدة تنفذ المشروع  18 شهرا بإجمالى تكلفة 382 مليون جنيه.

تجديد الايزو

يذكر أنه قد استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وفد  المراجعة البينية من مجلس الاعتماد الوطنى (ايجاك)، لمراجعة معايير الجودة اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزى لمياه الشرب ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة، ويضم الوفد  كلا من  الدكتورة شرين إسماعيل عبد المعز، رئيس فريق التقييم، والمهندس أشرف أحمد عمر، مقيم فنى للمعايرة، والمهندس أحمد محمد الدسوقى، مقيم فنى للمعايرة، والدكتور سليم جابر طلخان، مقيم فنى للكيمياء، والدكتور محمد توفيق عبد الغنى،  مقيم فنى للميكروبيولوجى، والدكتورة  رانيا أحمد حسن، ممثل الإيجاك.

تطوير مستمر للمعامل والمعدات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتماما فائقا بالتطوير المستمر لنظام العمل واستحداث أجهزة جديدة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال إنتاج مياه الشرب، لضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة بجوده عالية، مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وإدخال أجهزة جديدة للاعتماد بالمعمل المركزى، وتوسعة مجال الإعتماد بمعمل المعايرة لجهازى قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية، بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لإجراء المعايرات لأجهزة معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء التحاليل والمعايرات للجهات الخارجية فى مجال الاعتماد والجودة لشهادة الأيزو.

تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

يذكر أن  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سبق أن قال انه بموجب التعاون مع أندية الروتارى، تم توصيل مياه الشرب في 300 أسرة بقرى مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية  الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  إلى أن اختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمه الشركة من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة

 

 تطوير منازل الأسر الأولي بالرعاية

كما قالت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، أنه تم تطوير 23 منزلًا، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، إنارة القرية، 34 كراسى لذوى الهمم، وماكينات خياطة وبطاطين وكراتين غذائية.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المشاركة، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

 

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