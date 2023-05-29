الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مراجعة معايير الجودة لتجديد شهادة الأيزو لمعامل مياه الفيوم

مراجعة معايير الجودة
مراجعة معايير الجودة بمعامل مياه الفيوم، فيتو

استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وفد  المراجعة البينية من مجلس الاعتماد الوطنى (ايجاك)، لمراجعة معايير الجودة اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزى لمياه الشرب ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة، ويضم الوفد  كلا من  الدكتورة شرين إسماعيل عبد المعز، رئيس فريق التقييم، والمهندس أشرف أحمد عمر، مقيم فنى للمعايرة، والمهندس أحمد محمد الدسوقى، مقيم فنى للمعايرة، والدكتور سليم جابر طلخان، مقيم فنى للكيمياء، والدكتور محمد توفيق عبد الغنى،  مقيم فنى للميكروبيولوجى، والدكتورة  رانيا أحمد حسن، ممثل الإيجاك.

-إعلانات-

تطوير مستمر للمعامل والمعدات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتماما فائقا بالتطوير المستمر لنظام العمل واستحداث اجهزه جديدة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال إنتاج مياه الشرب، لضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة بجوده عالية، مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وإدخال أجهزة جديدة للإعتماد بالمعمل المركزى، وتوسعة مجال الإعتماد بمعمل المعايرة لجهازى قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية، بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لإجراء المعايرات لأجهزة معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء التحاليل والمعايرات للجهات الخارجية فى مجال الإعتماد والجودة لشهادة الأيزو.

 

تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

يذكر أن  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سبق أن قال انه بموجب التعاون مع أندية الروتارى، تم توصيل مياه الشرب في 300 أسرة بقرى مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية  الدور المجتمعى للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  إلى أن اختيار الحالات يكون وفق ضوابط محددة لضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين من الدعم الذى تقدمة الشركة من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة

 

 تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية

كما قالت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، إنه تم تطوير 23 منزلًا، وتوصيل وصلات مياه الشرب للبيوت، ومنح المشروعات التنموية الصغيرة لمحدوى الدخل، وتقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين في جميع التخصصات، وتوعية الأهالي، والاهتمام بصحة الأم والطفل، إنارة القرية، 34 كراسى لذوى الهمم، وماكينات خياطة وبطاطين وكراتين غذائية.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المشاركة، أن الجمعية يسعدها التعاون مع أندية روتارى مصر، فى تنمية وتطوير وإغاثة القرى الأشد احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية للتوسع في أنشطة الجمعية لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 29 - 5- 2023 في محافظة الفيوم

اجتماع لمحافظ الفيوم للتعرف على مشكلات تنمية الثروة السمكية

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مياه الشرب الصرف الصحي شهادة الايزو اخبار الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الاثنين 29 - 5- 2023 في محافظة الفيوم

اجتماع لمحافظ الفيوم للتعرف على مشكلات تنمية الثروة السمكية

توصيل مياه الشرب إلى 300 منزل بالمجان في الفيوم

خبير سياحي يروي قصة تصميم علم الفيوم ووجود السواقي في شعارها

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

تعرف على صواريخ زعيم كوريا الشمالية بعد رسالته المرعبة لليابان

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83% (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للفرق المتوجة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية