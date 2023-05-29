الإثنين 29 مايو 2023
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سياسة

نواب: الوادي الجديد تحقق استراتيجية الدولة والجذب السكاني لها ضرورة

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية محافظة الوادى الجديد في تحقيق استراتيجية الدولة بشأن التوسع الزراعى، مؤكدين ضرورة تشجيع الجذب السكانى للمحافظة.


وأشاد النواب بمحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط في إدارته لموارد المحافظة.

 

اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 

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وقال النائب مجدى ملك، إن جلسة اللجنة اليوم بمثابة بريق أمل للدولة المصرية، لما نشاهده من نماذج جيدة تعمل بإخلاص وسط التحديات، وهو ما يمثل رسائل أمل.

 

وأوضح ملك، أن محافظة الوادى الجديد فيها حل لمشكلات مصر، مشددا على أن بداية الحل هو الجذب السكانى، من خلال مبادرات جادة.

 

استراتيجية الدولة في التنمية الزراعية

 

وأشار إلي أن استصلاح الأراضى  بالمساحات الكبيرة، أفضل بكثير من توزيع مساحات صغيرة، حيث يحقق ذلك استراتيجية الدولة في التنمية الزراعية.


ووجهت النائبة رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، الشكر  للواء محمد الزملوط علي جهوده الكبيرة بالمحافظة، لإدارته الجيدة واستغلاله للوقت والموارد بالمحافظة بشكل جيد.

 

وقالت، أصبحنا ننظر  للمحافظة نظرة مختلفة، بعدما قام المحافظ بتنفيذ أفكار خارج الصندوق بالمحافظة.


ومن جانبه قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما يتم علي أرض الوادى الجديد من جهود يدعو للفخر، ويجعل لدينا أمل كبير في مواجهة التحديات الحالية، في ظل وجود قيادات واعية مثل محافظ الوادى الجديد، يقوم بتقديم تسهيلات لدعم قطاعات التنمية بالمحافظة، من خلال اتخاذ قرارات مدروسة جيدا وبشكل سريع.

 

مواجهة البيروقراطية

 

وأيدهم النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مؤكدا أن اللواء محمد الزملوط  مثال للمسئول الناجح في مواجهة البيروقراطية من خلال اتخاذ قرارات جادة وسريعة للإسراع في خطوات التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن محافظة الوادى الجديد تستحوذ علي ٤٤ في المائة من مساحة مصر وبالتالي فإن استغلالها جيدا  يمكن البلاد من مواجهة التحديات في المحاصيل الاستراتيجية.

 

فيما قال النائب حمدى حسن، عضو مجلس النواب، إن محافظة الوادى الجديد تحظى بدعم كبير وخاصة ملف سوسة النخيل، سواء من قبل البنك الزراعى أو المحافظة، محذرا من انتشار سوسة لنخيل بالمراكز المختلفة بالمحافظة، خاصة فى ظل المساحات الشاسعة مما يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة لمكافحة الآفات.

وقال النائب أحمد العقاتى، عضو مجلس النواب، إن سوسة النخيل تتطلب مسح شامل نظرا لخطورتها وما تمثله من كارثة على المزارع خاصة الصغيرة، مطالبا أن يكون هناك جهاز قائم لمكافحتها طوال الوقت بالمحافظة وأن تكون هناك مقاومة عامة.

جهاز قومى متخصص لمكافحة الحشرة

 

وعلق الحصرى:" اقترحنا بالفعل إنشاء جهاز قومى متخصص لمكافحة الحشرة، ليكون بمثابة مكافحة شاملة لسوسة النخيل".

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، إن الرسوم المفروضة من قبل وزارة الرى على المزارعين بمحافظة الوادى الجديد من الأفضل أن يتم الاستفادة منها لتطوير منظومة الرى  التحول للرى الحديث.

وطالب النائب عادل عامر إعادة إنشاء خط السكك الحديدية بالمحافظة لنقل الركاب لتحقيق مزيد من التنمية الزراعية، وضرورة إنشاء شركة تسويق للمحاصيل الزراعية، إضافة لأهمية دعم الحملة الميكانيكية الموجودة بالمحافظة، وأخيرا أهمية وجود جغرافى عند الدراسات الطوبوغرافية.

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التنمية الزراعية التوسع الزراعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد النائب مجدى ملك هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة لجنة الزراعه نواب الوادى الجديد

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