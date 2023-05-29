الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

شذى حسون عن إطلاق أغنيتها الجديدة: عايزة أختم مشواري في مصر (فيديو وصور)

شذى حسون، فيتو
شذى حسون، فيتو

شذى حسون، تحدثت المطربة العراقية شذى حسون عن أغنيتها الجديدة  ”على ما أظن" والتي تطلقها من مصر.

وقالت شذى حسون خلال المؤتمر الصحفي التي تعقده حاليا بأحد فنادق القاهرة لإعلان تفاصيل الأغنية: "مصر بلد رائع والفنانة يبدأون مشوارهم منها لكني أريد أنت أختم مشواري فيها".

المقارنة مع رحمة رياض

وفي وقت سابق رفضت الفنانة العراقية شذى حسون، مقارنتها بمواطنتها الفنانة رحمة رياض، والكف عن ذلك.

 

 

 

ونفت في مقابلة مع "عرب وود" وجود أي مشكلة بينها وبين رحمة أو أي فنانة أخرى، متمنية لمواطنتها التوفيق والنجاح، لكنها طالبت بعدم الربط بين اسمها واسم رحمة رياض.

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وأضافت أن رحمة رياض كغيرها من زميلاتها وزملائها في الوسط: "ماريد يصير (هالربط) بعد البنت الله يسهل لها حياتها.. في كثير فنانين بالوسط، يعني خلص".

 

وقالت "حسون" إنها فنانة اشتغلت على نفسها طوال 15 سنة، ملمّحة إلى أن رحمة رياض لم تنجح سوى ببضع أغانٍ فقط، مستنكرة المقارنة بينهما لمجرد أنهما عراقيتان.

وعلقت بالقول: "أنا إنسانة بشتغل عحالي صرلي 15 سنة، مش لإن فنان نجح بأغنيتين ونحن بنفس البلد خلص لازم (يربطوه فيني) في هيي فيه أصيل فيه إسراء فيه دموع".

وعن سبب عدم غنائها التترات، كشفت شذى حسون أنها غنت القليل منها، مبررة أنه "ربما يخاف المنتجون من طلبها لغناء شارة عمل ما، بسبب أجرها العالي"، وفق تعبيرها.

وأضافت مازحة: "بقلن لا (المنتجين) إذا المسلسل مرتب بعمل لكن سعر".

 

وكشفت الفنانة العراقية عن رغبتها في الارتباط بشخص لا يهتم بعالم مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل في عمل بعيد عن مهنتها، لافتة إلى أنها "لا تفضل الظهور مع زوجها في مواقع التواصل كثنائي يشكل (ترند) على غرار ما يحدث الآن".

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