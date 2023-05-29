ختام اجتماعات مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية
عقد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اليوم اجتماعه السنوي في مقر المكتبة، وتُعد تلك الجلسة هي الثانية لمجلس الأمناء بعد جلسة الأمس التي عُقدت بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حيث يتولى رئاسة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية وفي بداية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيمانًا منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.
واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد إلي تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.
كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات المقترحة والتي سوف تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي والدولي.
وعلى هامش الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة، وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم جولة سياحية لأعضاء المجلس بمدينة الإسكندرية.
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