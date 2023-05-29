الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس البنك الزراعي: لا نتأخر عن دعم الفلاحين ومراجعة تكلفة الري الحديث قريبا

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فيتو

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك حريص على مساندة كافة المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة، قائلا: لا نتأخر عن أي مزارع أو مستثمر، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم، وذلك نظرا لأهمية قطاع الزراعة في توفير الغذاء للمصريين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

-إعلانات-

واستعرض فاروق،  الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، لدعم قطاع الزراعة، من خلال المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرا إلى أهمية توصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدى وزارة المالية للتوسع فى مبادرات الطاقة الشمسية.  


وأبدى فاروق، استعداد البنك الزراعى لدعم مزارعى الوادى الجديد، لتنفيذ مشروعاتهم بفترة سداد أطول تصل إلى ثماني سنوات وبقيمة فائدة مناسبة.  


وبشأن مبادرة الرى الحديث، أوضح فاروق، أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والرى لإعادة مراجعة التكلفة في ظل الزيادة التي شهدتها التكلفة بالفترة الأخيرة، وسيتم العرض على مجلس الوزراء قريبا.

كما استعرض رئيس البنك، جهود البنك الزراعى في منظومة كارت الفلاح في ظل سياسة الدولة نحو الشمول المالى.

 

ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، في دعم ومساندة قطاع الزراعة، وما تم به خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتحسين لصورته التي كانت راسخة في ذهن المواطنين من قبل، داعيا لتكثيف الجهود داخل محافظة الوادى الجديد.

 

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والري إلى محافظة الوادى الجديد في شهر ديسمبر الماضى، كانت من الزيارات الهامة، حيث كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي  تستحوذ على نحو ٤٤ في المائة من مساحة مصر.

 

مكافحة سوسة النخيل


واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت،  ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها،  وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصرى، أيضا من التوصيات، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

استخدام الطاقة الشمسية 

وأضاف مستعرضا التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الرى، والتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى لاستغلال مساحات الوادى الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال أراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.


وأضاف، كذلك من التوصيات، سرعة صرف الأسمدة للزارع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك الزراعي التوسع الزراعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الطاقة الشمسية و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب رئيس البنك الزراعي محمد الزملوط محافظ الوادي الجدي محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد: نصل إلى 5 ملايين نخلة في 2024

رئيس زراعة البرلمان يستعرض توصيات اللجنة بشأن مشكلات الوادي الجديد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسم تنمية الموارد

مجلس النواب يوافق نهائيا على رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات إلى 36 ألف جنيه

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

خطة الأهلي للإبقاء على كولر بعد إغراءات أندية الخليج

بيان عاجل من تعليم القاهرة بشأن حريق إدارة المستقبل التعليمية

هيئة الدواء تحذر المواطنين من فياجرا مغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقبرة لحيوانات انقرضت من 5 ملايين سنة

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ألم البطن فى المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

المزيد
الجريدة الرسمية