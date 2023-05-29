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أخبار مصر

الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس 3.180 مليار جنيه

مركز طب أسرة التوفيق،
مركز طب أسرة التوفيق، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح تسجيل مركزي طب أسرة "الشروق"، "التوفيق" التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، وذلك وفقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف بها عالميًا، لافتة أنهما أول المراكز التي تجتاز معايير التسجيل بالمحافظة وذلك في إطار الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

التأمين الصحي الشامل 

وقال بيان الهيئة: تُعد محافظة السويس رابع محافظات إقليم القناة تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 500 ألف مواطن بالمحافظة بواقع أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمحافظة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وذلك بنسبة تصل لـ 65% من إجمالي سكان محافظة السويس.

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وفي ذات السياق، كشفت هيئة الرعاية الصحية عن المنشآت التي يجري اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعيتها بمحافظة السويس، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم "4236" لسنة 2022، والتي تأتي ضمن خطوات استكمال تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 تؤول لهيئة الرعاية الصحية تبعية المنشآت الطبية، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي يجري نقل تبعيتها بمحافظة السويس، 26 منشآة صحية، منهم 5 مراكز لطب الأسرة، إضافة إلى 21 وحدة طب أسرة بمحافظة السويس.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022، تكتمل المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

فيما أشار بيان هيئة الرعاية الصحية إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، حيث شملت تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة السويس 2.100مليار جنيه، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بإجمالي 3.180 مليار جنيه.

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