محافظ الوادي الجديد: نصل إلى 5 ملايين نخلة في 2024

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة قائمة على الزراعة والرى، لافتا إلى أن كل تنفيذى سيقوم بالرد على توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بناء على الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة فى شهر ديسمبر الماضى.

الزيارة الميدانية لمحافظة الوادي الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

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وتابع محافظ الوادي الجديد:" إن المحافظة العزيزة من أرض مصر تحظى بمكانة لدى قلوب الجميع، وحصلت المحافظة على أحسن مركز وقرية ومحافظة فى التميز الحكومى، وأحدث مدارس موجودة فى مصر فى المحافظة، وهذا يؤكد ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة في المحافظة.

واستعرض الزملوط جهود التنمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة قائلا:" وصلنا حتى الآن إلى 4 مليون نخلة، وفى عام 2024 متوقع نصل إلى 5 مليون نخلة، وعام 24/25 سيكون الوادي الجديد الأكثر إنتاج للتمور الجيدة مع الحفاظ على الصنف الصعيدى، وتم تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، كندا، استراليا، وإندونيسيا، مضيفا:" تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعى الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات، والمحافظة تنتج سنويا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح".

رئيس زراعة البرلمان يستعرض توصيات اللجنة

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والرى إلي محافظة الوادى الجديد في شهر ديسمبر الماضى، كانت من الزيارات الهامة، حيث كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو ٤٤ في المائة من مساحة مصر.

واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت، ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصري: أيضا من التوصيات، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

وأضاف أن التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الري، والتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى لاستغلال مساحات الوادى الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال أراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.

وأضاف، كذلك من التوصيات، سرعة صرف الآسمدة للزراع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.