التمويل متناهي الصغر في القطاع الزراعي، ورشة عمل بزراعة الوادي الجديد

نظم مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد" ورشة عمل بعنوان “عرض نتائج دراسة خيارات التمويل متناهي الصغر في القطاع الزراعي للشباب والنساء في قري مركز الخارجة”، برعاية الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، بحضور مندوبي البنك الأهلي والزراعي واصحاب الشركات واصحاب المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة.

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وقال الدكتور أشرف الصادق مستشار الفاو ومدير المشروع، إن البرنامج التدريبى يعقد بمقر مركز تنمية القدرات الجامعة بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادي الجديد".



تضمنت ورشة العمل عرض تقديمي عن المشروع شمل عرض لدراسة خيارات التمويل متناهي الصغر في القطاع الزراعي المتاحة للشباب والنساء في قرى مركز الخارجة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر وهي الشركات والجمعيات الأهلية غير الحكومية فهو كيان غير مسجل رسميا بكل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، وكذا مؤسسات التمويل الأصغر ( شركات وجمعيات أهلية مرخصة) من مقدمي خدمات الإقراض للشباب والنساء أصحاب المشاريع الصغيرة لعدة اسباب من بينها عملية الصرف السريع القرض، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة والتحديات التي يواجهها مع الشباب والسيدات مثل التي تواجهها البنوك فيما يتعلق بالتوثيق الرسمي لملكية الأرض ونقص البحث المهني والفني ( دراسة الجدوي) لمقدم الطلب



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، أن توصيات الدراسة جاءت بالنسبة لأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة البادئة / الناشطة من

استخدام برامج تنمية المشروعات( مثل. برامج منظمة العمل الدولية) في تدريب اصحاب المشروعات الصغيرة

- زيادة أنشطة التفاوض المالي الفعال مع جهات استثمارية فعالة ( بنوك - مستثمرين - أصحاب شركات كبري) مع تقديم التدريب المناسب لهم

و بالنسبة لأصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة

يحتاج أصحابها إلى خدمات غير مالية مثل كيفية ادارة ورقابة السجلات المالية شاملا كيفية إعداد دراسة جدوي مبسطة

- التعرف علي أهم المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية لتمويل سلاسل القيمة المضافة

- ضرورة توجية دعم فني مرتبط بمهارات التسويق ومحو الامية المالية الرقمية

- التواصل مع مراكز البحوث ذات الصلة لاعتماد منتجاتهم تجارية وتطوير منتجات هذة المشروعات

وبالنسبة للجهات المصرفية

- يجب علي البنوك تصميم ودعم تمويل منتجان مالية مخصصة لمشاريع الاقتصاد الأخضر مثل أنظمة الري بالألواح الشمسية ومزارع المحاصيل في صوب زراعية

- ضرورة أن تبني البنوك استراتيجية تساعد علي تطوير خدمات تصميم منتجات المشروعات الصغيرة

و بالنسبة لمؤسسات التمويل غير المصرفية

تقديم خدمات فنية ارشادية عن المحاصيل الزراعية المطلوب تمويلها، وغيرها من التوصيات.

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