الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ألم مستمر وانتفاخ بالبطن، معاناة سيدة بسبب خطأ طبي في الغربية (فيديو)

لمياء عبد الفتاح،فيتو
لمياء عبد الفتاح،فيتو

واقعة مأساوية شهدتها مدينة زفتى بمحافظة الغربية، حيث أصيبت سيدة تدعى لمياء عبد الفتاح، تبلغ من العمر 30 عامًا بإعياء شديد وألم مستمر نتيجة الإهمال الطبي.

وروت والدتها لفيتو، تفاصيل الواقعة، مبينة أن ابنتها أجرت عملية ولادة قيصرية داخل مركز طبي خاص، وبعد انتهاء العملية تبين وجود قطع في الأمعاء والقولون وهبوط حاد بالدورة الدموية، دخلت على إثره العناية المركزة منذ أسبوع.

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وبعيون لا تتوقف عن البكاء، أوضحت والدة الضحية، أن ابنتها شعرت بحالة إعياء شديدة وألم مستمر وانتفاخ في البطن، فور عودتها من المنزل بعد إجراء العملية التي استمرت ساعة. 

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وحررت أسرة الضحية  محضرًا حمل رقم 2717 لسنة 2023، تتهم فيها أحد الأطباء بالتسبب بإهمال طبي، أدى إلى تدهور حالة المريضة وجرى نقلها إلى مستشفى زفتى العام في حالة صحية حرجة.

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