4 نصائح مخلصة وعاجلة للدكتور معيط!

قفزا إلى صلب الموضوع مباشرة.. فقد كنا نأمل أن تكون المناقشات التي دارت داخل وزارة المالية من وزيرها المحترم الدكتور محمد معيط مع مساعديه حول الضرائب المقرر رفعها على بعض السلع أكثر عمقا مما جرى.. فمثلا.. لا يصح رفع أسعار التونة قبل انخفاض أسعار الأسماك!.. وأحيانا تشكل هذه السلعة بديلا لتلك!



وثانيا: لا يصح رفع أسعار البن وقد رفعنا أسعار السجائر.. فبعض السلع تشكل أيضا فيما بينها "حزم واحدة" خصوصا لطبقات عديدة في مقدمتهم الطبقتين المتوسطة والفقيرة.. ومن هذه الحزم ما يتصل بمزاج المواطن.. ومزاج المواطن وكما يقول الأطباء النفسانيين مرتبط بسعادة الناس وحزنهم.. أي بغضبهم وانفعالهم وهي منطقة لا تحتاج اليوم إلى العبث!

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النصيحة الثالثة: بدأت بعض السلع تتراجع.. أسعار البيض مثلا ومقدمات لتراجع أسعار اللحوم بعد وصول الصفقات الحكومية خلال أيام وكذلك مع الإفراج عن آلاف أطنان الأعلاف.. ولذا كان الأصح والأفضل ترك فرصة للناس تهنأ بهذا الإنخفاض ولو لشهر.. حتى لما بعد عيد الأضحى!



النصيحة الرابعة: السائح ينبغي منحه وردة قبل ان يغادر بلادنا.. ليتركنا بابتسامة وليتذكرنا بالخير.. لا أن يكون آخر ما يتذكرنا به إيصال ضريبة لمغادرته البلاد! كل سائح سنحصل منه رسوما سيفقدنا من سائحين إلي أربعة مع الدعاية السلبية لتكون المحصلة عكسية!



ارفعوا الضرائب على سلع الطبقات الغنية.. السيمون فيمية والكافيار وهي هنا علي مستحقيها! وزير المالية يحتاج الي غرفة عمليات ومستشارين مخلصين تفكيرهم ينصرف إلي أبعد من أرقام الضرائب وحجم السلع ومستهلكيها لتكون الأبعاد الاجتماعية والنفسية والإقتصادية مجتمعة موجودة عند تناولها بأي قرار!