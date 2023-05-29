الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

4 نصائح مخلصة وعاجلة للدكتور معيط!

قفزا إلى صلب الموضوع مباشرة.. فقد كنا نأمل أن تكون المناقشات التي دارت داخل وزارة المالية من وزيرها المحترم الدكتور محمد معيط مع مساعديه حول الضرائب المقرر رفعها على بعض السلع أكثر عمقا مما جرى.. فمثلا.. لا يصح رفع أسعار التونة قبل انخفاض أسعار الأسماك!.. وأحيانا تشكل هذه السلعة بديلا لتلك!


وثانيا: لا يصح رفع أسعار البن وقد رفعنا أسعار السجائر.. فبعض السلع تشكل أيضا فيما بينها "حزم واحدة" خصوصا لطبقات عديدة في مقدمتهم الطبقتين المتوسطة والفقيرة.. ومن هذه الحزم ما يتصل بمزاج المواطن.. ومزاج المواطن وكما يقول الأطباء النفسانيين مرتبط بسعادة الناس وحزنهم.. أي بغضبهم وانفعالهم وهي منطقة لا تحتاج اليوم إلى العبث!

-إعلانات-


النصيحة الثالثة: بدأت بعض السلع تتراجع.. أسعار البيض مثلا ومقدمات لتراجع أسعار اللحوم بعد وصول الصفقات الحكومية خلال أيام وكذلك مع الإفراج عن آلاف أطنان الأعلاف.. ولذا كان الأصح والأفضل ترك فرصة للناس تهنأ بهذا الإنخفاض ولو لشهر.. حتى لما بعد عيد الأضحى!

 
النصيحة الرابعة: السائح ينبغي منحه وردة قبل ان يغادر بلادنا.. ليتركنا بابتسامة وليتذكرنا بالخير.. لا أن يكون آخر ما يتذكرنا به إيصال ضريبة لمغادرته البلاد! كل سائح سنحصل منه رسوما سيفقدنا من سائحين إلي أربعة مع الدعاية السلبية لتكون المحصلة عكسية!

 

ما لم يقله عمرو أديب!

عالم قنوات قنوات!


ارفعوا الضرائب على سلع الطبقات الغنية.. السيمون فيمية والكافيار وهي هنا علي مستحقيها!  وزير المالية يحتاج الي غرفة عمليات ومستشارين مخلصين تفكيرهم ينصرف إلي أبعد من أرقام الضرائب وحجم السلع ومستهلكيها لتكون الأبعاد الاجتماعية والنفسية والإقتصادية مجتمعة موجودة عند تناولها بأي قرار!

الدكتور محمد معيط وزارة المالية وزير المالية الضرائب الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

..والحج بالتقسيط!

اغتيال أم كلثوم!

غش الإعدادية.. الجريمة والعقاب!

الأهالي في جريمتي البحيرة والإسكندرية!

عقوبات التحرش الجديدة وانضباط الشارع المصري!

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

ارتفاع عدد مصابي حريق جهاز مدينة 15 مايو لـ 21 شخصًا

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

تقرير مكسيكي: أوسوريو ومدرب منتخب مصر على أعتاب كلوب أمريكا

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

اللقطات الأولى لحريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أنقذوا أدهم البرعي، الحكاية الكاملة لمعاناة شاب من الفشل الرئوي يثير تعاطف النشطاء

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: البشر لن يكونوا الأذكى في المستقبل

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

المزيد

انفوجراف

أكبر الدول المسيطرة على أدوات الديون الأمريكية ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الرياح شر يجب الاستعاذة منه؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

المزيد
الجريدة الرسمية