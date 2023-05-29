المصري، ميمي عبد الرازق يدرس إقامة مباراة ودية استعدادا لغزل المحلة

المصري، يدرس الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق إقامة مباراة ودية تجربية للفريق الاول للكرة يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة في الجولة ال 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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القيمية التسويقية للمصري وغزل المحلة

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 5.58 مليون يورو.

ويعتبر الجزائرى عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.

المصري

حسين السيد يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجه التأهيلي أمس الأحد على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالجولة ال 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يخضع حسين السيد لجلسات علاجية تحت إشراف مجدي الألفي طبيب الفريق وأحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

حسين السيد

إسلام الجزار يغيب عن مباراة غزل المحلة

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة ال 29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

تاريخ مواجهات المصري وغزل المحلة

والتقى المصري والاتحاد السكندري 71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشئ بتاريخ 22 مارس 2006 بالدوري الممتاز.

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في أخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من للفريقين يوم20 يناير 2023 من مسابقات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

مروان حمدي يخضع لبرنامج تأهيلي بالقاهرة

كشف طارق السيد مدرب العام الثاني لفريق الكرة بالنادي المصري عن موقف إصابة مروان حمدي لاعب الفريق الاول للكرة ومدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

واكد طارق السيد في تصريحات خاصة لـ" فيتو " أن مروان حمدي يخضع لبرنامج تأهيلي بأحد المراكز المتخصصة للتأهيل بالقاهرة تحت إشراف ومتابعة طبيب الفريق.

وأضاف طارق السيد أن مروان حمدي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية وهذه الاصابة تحتاج الي فترة قد تصل إلي أكثر من أسبوعين على حسب التقارير الطبية.

وتابع طارق السيد ان اللاعب لم يبدا حتى الآن التدريبات الجماعية مع الفريق ببورسعيد ولكن في تواصل مستمر من قبل الجهاز الفني للاطمئنان على سلامته.