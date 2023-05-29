الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

أسماء أوائل المدارس الفنية في الإسكندرية

أسماء أوائل المدارس
أسماء أوائل المدارس الفنية في الإسكندرية، فيتو

أعلن السيد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنسبة نجاح ٩٥% للصف الأول، و١٠٠% للصف الثانى.

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وحصلت فيتو على أسماء أوائل الصفين الأول والثاني للمدارس الفنية

جاء ذلك بحضورمدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية  نادية فتحي، ومشرف المدارس بالشركة القابضة العميد/ خالد المهدي، ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية المهندس/جويدة علي سليمان، ومدير عام التعليم الفني بالإسكندرية  أمل حسان، ومدير عام إدارة العامرية التعليمية  هشام عثمان، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالإسكندرية  أحمد فتحي، ومدير التعليم الفني بإدارة العامرية التعليميةأحمد السيد، وبقيادة ياسر متولي مدير المدرسة، وجابر مصطفى وكيل المدرسة.

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يأتي هذا بفضل الدعم المستمر لكل القيادات المشاركة سواءًا من مديرية التربية والتعليم أو شركة مياه الشرب بالإسكندرية وبفضل الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة، لتذليل العقبات أمام جميع العاملين بالمدرسة الثانوية، وذلك للنهوض بالقطاع التعليمي الصناعي منه والخدمي علي حد سواء.

 

وأشاد المهندس أحمد جابر علي ضرورة الإلتزام بقواعد الإنضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة ونشىء متميز وصولًا بهم إلي أعلي درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيات المتاحة واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.

 

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الاسكندرية مياة الشرب بالاسكندرية تعليم الاسكندريه المهندس احمد جابر رئيس شركة المياة

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