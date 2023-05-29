الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

وزيرة التخطيط: قطاع الزراعة يحظى بأولوية في خطة الإصلاحات الهيكلية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،فيتو

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بزيارة معرض المنتجات اليدوية السيناوية، كما تفقدت الزراعات بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد.

محافظة شمال سيناء

ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وخلال زيارتها معرض المنتجات اليدوية السيناوية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مثل تلك الصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية، كما تعد فرصة جيدة خاصة للسيدات في إقامة مشروعاتهن الخاصة وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل، وهو ما يتوافق مع التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

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القطاعات الإنتاجية 

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال تفقد الزراعات بقرية الظهير بالشيخ زويد؛ إلى أن قطاع الزراعة هو واحد من القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في خطة الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن الزراعة والري يحتل أهمية مُزدوجة، حيث يمثل إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يشكل إحدى الركائز الرئيسة لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.

أهالي سيناء

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية لأهالي سيناء لضمان الاستفادة منهم ومشاركتهم في عملية التنمية.

تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء.

وجاء ذلك برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

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