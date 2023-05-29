كريم بنزيما، كشفت تقارير صحفية عن وصول عرض للنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من أحد أندية الدوري السعودي لضمه من صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم بنزيما على رادار الدوري السعودي



قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، إن النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما يفكر في الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول عرض ضخم من المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة حديثها، أن العرض سيمنحه راتب يقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا بالإضافة الي حقوق الصور والدعايات.

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موقف ريال مدريد من ضم فيرمينو

من ناحية أخرى حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن هاري كين يعد الخيار الأول لدى أنشيلوتي، لكن تظل الأزمة في أن توتنهام سيطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

ومع وضع الصفقات المحتملة مبابي وهالاند في الاعتبار، فإن فيرمينو يعد الخيار الأقل تكلفة في ميركاتو ريال مدريد، لأنه سيأتي مجانا، ويتمتع بخبرة اللعب في فرق النخبة، بالإضافة إلى أنه يشبه كريم بنزيما في أسلوب لعبه.

وذكرت أن فيرمينو مهاجم لكنه يميل للعب دور صانع الألعاب، ويركز على التعاون وتحسين أداء زملائه.



وفاز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني - الليجا.

أحداث المباراة

هاجم إشبيلية ريال مدريد في بداية اللقاء، وهو ما نتج عنه هدف مبكر للفريق الأندلسي عن طريق رافا مير في الدقيقة 3، ليظل الفريق الملكي يبحث عن هدف التعادل، وهو ما حدث عن طريق البرازيلي رودريجو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 29، وأضاع لاعب إشبيلية لاميلا فرصة هدف مؤكد تصدت له العارضة في الدقيقة 33، لتظل النتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني ظل الهدوء يسيطر بين الفريقين والأداء الباهت كان واضحا علي أرض الميدان دون خطورة تذكر تماما حتي الدقيقة 70 حينما استطاع رودريجو إضافة الهدف الثاني له وللفريق المدريدي، وحصل اكونيه علي بطاقة حمراء في الدقيقة 83 ليخطف المرينجي الثلاث نقاط.