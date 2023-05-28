اختبارات الناشئين، وادي دجلة يعلن فتح باب الاختبارات مجانا

اختبارات الناشئين، أعلن نادي وادي دجلة إجراء اختبارات الناشئين صيف 2023 مجانًا في المحافظات وفرع النادي الرئيسي.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي وادي دجلة

وتقام اختبارات الناشئين 2023 بنادي وادي دجلة كالتالي:

اختبارات وادي دجلة بمحافظة الاسماعيلية



نادي اتحاد الأشراف - الموقف الجديد

يوم الثلاثاء الموافق 30.05.2023

مواليد 2009 الساعة 09:00 صباحًا .

مواليد 2008 الساعة 04:00 عصرًا .

يوم الاربعاء الموافق 31.05.2023

مواليد 2006 و2007 الساعة 09:00 صباحًا .

اختبارات وادي دجلة بمحافظة الاسكندرية



نادي وادي دجلة - محرم بك

يوم السبت الموافق 03.06.2023

مواليد 2009 الساعة 10:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 04.06.2023

مواليد 2008 الساعة 09:00 صباحًا.

مواليد 2006 و2007 الساعة 02:00 ظهرًا .

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اختبارات وادي دجلة بالمعادي



نادي وادي دجلة - زهراء المعادي

يوم الجمعة الموافق 09.06.2023

مواليد 2009 الساعة 09:00 صباحًا.

يوم السبت الموافق 10.06.2023

مواليد 2008 الساعة 10:00 صباحًا.

يوم الأحد الموافق 11.06.2023

مواليد 2006 و2007 الساعة 09:00 صباحًا

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية



ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.