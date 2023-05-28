الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اختبارات الناشئين، وادي دجلة يعلن فتح باب الاختبارات مجانا

وادي دجلة يعلن فتح
وادي دجلة يعلن فتح باب الاختبارات مجانا، فيتو

اختبارات الناشئين، أعلن نادي وادي دجلة إجراء اختبارات الناشئين صيف 2023 مجانًا في المحافظات وفرع النادي الرئيسي. 

 مواعيد اختبارات الناشئين بنادي وادي دجلة 

وتقام اختبارات الناشئين 2023 بنادي وادي دجلة كالتالي: 

اختبارات وادي دجلة بمحافظة الاسماعيلية 


نادي اتحاد الأشراف - الموقف الجديد 
 يوم الثلاثاء الموافق 30.05.2023  
مواليد 2009 الساعة 09:00  صباحًا  .
مواليد 2008 الساعة 04:00 عصرًا  .
 يوم الاربعاء الموافق 31.05.2023  
مواليد 2006 و2007  الساعة 09:00  صباحًا  .

اختبارات وادي دجلة بمحافظة الاسكندرية 
 

نادي وادي دجلة - محرم بك 
يوم السبت الموافق 03.06.2023
مواليد 2009 الساعة 10:00  صباحًا.
 يوم الأحد الموافق 04.06.2023
مواليد 2008  الساعة 09:00  صباحًا.
مواليد 2006 و2007  الساعة 02:00  ظهرًا  .

-إعلانات-


اختبارات وادي دجلة بالمعادي 


نادي وادي دجلة - زهراء المعادي 
يوم الجمعة الموافق 09.06.2023
مواليد 2009  الساعة 09:00  صباحًا.
يوم السبت الموافق 10.06.2023
مواليد 2008 الساعة 10:00  صباحًا.
 يوم الأحد الموافق 11.06.2023
مواليد 2006 و2007  الساعة 09:00 صباحًا 

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية


ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.


الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3


اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.


شروط التقدم لاختبارات الناشئين


وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.


مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية


اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.


متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟


ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.

محسن صلاح يتابع اختبارات الناشئين في نادي المقاولون

اختبارات المقاولون، إقبال كبير لليوم الثاني باختبارات الناشئين (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إختبارات الناشئين موعد اختبارات الناشئين اختبارات الناشئين 2023 نادي وادي دجلة وادي دجلة

مواد متعلقة

محسن صلاح يتابع اختبارات الناشئين في نادي المقاولون

اختبارات المقاولون، إقبال كبير لليوم الثاني باختبارات الناشئين (صور)

موعد اختبارات الناشئين بنادي الاتحاد السكندري 2023

دوري القسم الثاني، وادي دجلة يفوز على القناة ويشعل المنافسة بمجموعة القاهرة

الأكثر قراءة

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

هيئة الانتخابات التركية: النتائج ستعلن في وقت أسرع من الجولة الأولى

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2023

ما لم يقله عمرو أديب!

أربعة محترفين يغيبون عن منتخب مصر أمام غينيا

أول تعليق من أردوغان بعد إغلاق صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تجربة طعام مخيفة بطلها مخلوق غريب في تايوان

القطة والعروسان، أبرز المشاهد اللافتة في الانتخابات التركية

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم البتلو في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخرج كبير قاله "انت ولا حاجة" ونقاد وصفوه بالفاشل.. جوانب من حياة أسطى الدراما أسامة أنور عكاشة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

المزيد
الجريدة الرسمية