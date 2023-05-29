الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

وزير سوداني يكشف عن مفاوضات جديدة في السعودية لتمديد وقف إطلاق النار

مفاوضات وقف إطلاق
مفاوضات وقف إطلاق النار في السودان، فيتو

كشف وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد أدم بخيت، اليوم الإثنين، عن مفاوضات جديدة ستجرى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

 

بدء مفاوضات جديدة في جدة 

وقال وزير التنمية الاجتماعية السوداني، إنهم استمعوا إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايات السودان،  باستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية.
وذكر بخيت أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.

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وتبقى ساعات قليلة فقط على انتهاء هدنة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي تم توقيعها في جدة، وسط حالة من الترقب تسود الشارع السوداني.

 

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 

وأبدى الجيش السوداني، أمس الأحد، استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع وذلك بالتزامن مع الدعوات الدولية بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت السعودية والولايات المتحدة، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وحذرت  الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سلاح العقوبات ضد من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يساعد على اتفاق طويل الأمد.

وهناك اتصالات دولية مكثفة بطرفي النزاع في السودان من أجل التفاوض على تمديد قرار وقف إطلاق النار.

 

 دعوات لتمديد وقف إطلاق النار 

وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية،  عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة.

ودعا الجانبان الجيش وقوات الدعم السريع إلى "مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار".

وقالت واشنطن والرياض  في البيان إنه رغم أن "الاتفاق ليس كاملا، فإن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

 

 اتفاق تمديد الهدنة 

وتابعا: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

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السيناريوهات المستقبلية لاتفاق وقف إطلاق النار في السودان

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