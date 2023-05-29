الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

زغلول صيام يكتب: من قانون الحاج عامر لتضارب المصالح لجنوب السودان، منكم لله !!!

مجلس ادارة اتحاد
مجلس ادارة اتحاد الكره، فيتو

حتي الآن لا أستطيع أن أستوعب ما يحدث في الساحة الكروية في مصر لدرجة أننا أصبحنا (فرجة ) لكل من كان في يوم من الأيام ينظر إلينا ونحن فوق الهرم الرياضي عريبا وأفريقيا …مصيبة يعقبها كارثة ولا أحد يتحرك لدرجة أفقدتنا الثقة في أي إصلاح ….لم تعد تعرف إذا كانت المباراة التي تتابعها في الدوري أو كأس مصر أو كأس الرابطة …عك كروي ما بعده عك ولا أحد يريد الإصلاح ولا أعرف أي قوة هذه التي يستمدها الجاثمون على صدر وقلب الكرة المصرية …لقد عاصرت أباطره ولكن عند أي خطأ كان الحساب شديدا وعنيفا من جنس العمل ولكن مع اتحاد الكرة الحالي أصبح كل شيء مباح وعلي عينك يا تاجر …الأهم السفرية والفسحة وهو بينه وبين نفسه يقول إنه ليس صاحب القرار ……

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لقاء إنبي وفيوتشر ….

اللقاء الذي تابعه الملايين في شتي أنحاء المعمورة لخص كل الحكاية وأكد أننا نعيش في كوكب كروي موازي ليس له علاقه بكوكب كرة القدم ….مباراه تستمر قرابة الثلاث ساعات ونصف ووقت بدل ضائع 26 دقيقة وفار مذعور وصورة مهتزة وفي النهاية نقول إن لدينا كرة قدم ….تعرفون لماذا يحدث هذا ؟! 

تضارب المصالح ….

في كود الشفافية والنزاهة الموجود في لائحة اتحاد الكرة يمنع منعا باتا تضارب المصالح ولكن تضارب المصالح عيني عينك فهذا يعمل في الرابطة ويتولي منصب في نادٍ منافس وذاك يعمل في قناة ويتولى منصبا قياديا في نادٍ وثالث يعمل في قناة يملكها رئيس نادي ثم تتحدثون عن شفافية ونزاهة ….في بلدان عربية شقيقة الجميع يعرف قيمة وحجم الشيخ أو الأمير ولكن لا أحد يستطيع أن يتدخل في قرار لجنة في اتحاد مهما كانت سلطته ولكن عندنا أصبح هؤلاء لديهم نفوذ أكبر من الشيخ والأمير …ثم نتحدث عن تطوير مسابقات ….كيف بالله عليكم ؟!

قانون الحاج عامر ….

الحاج عامر حسين أصبح مسيطرا أرضا وجوا وبحرا على كل المسابقات سواء كانت رابطة أو كأس مصر وله قانون عجيب وآخرها عقوبة محمود علاء لاعب الاتحاد السكندري الذي تم طرده في المباراة الآخيرة للاتحاد وأثناء خروجه ارتكب سلوكا مشينا ولكن القرار إيقاف مباراتين …يا سلام 

ألم أقل لكم إننا في كوكب موازي لكوكب كرة القدم بدليل أن اللاعب تم إيقافه مباراتين وكأنه حالة طرد مباشر عادية وليس مرتكبا لسلوك مشين يستحق الإيقاف عليه شهور لردعه وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن النص مهما كان ….ولكن هذا هو قانون الحج عامر واللي مش عاجبه يشرب من المالح !!

جنوب السودان ….

أما الأستاذ فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول فهو يسير وراء كفيله الكابتن حازم أينما حل …دورة دبلوماسيين ماشي …مباريات درجه ثانية جايز …محلات كشري مفيش مانع …الأهم أنه يحصل ال240 ألف يورو شهريا خلاف شوية الفكة بتاع الإقامة والتنقلات وفي الآخر الراجل يصمم إنه يلعب مباراة ودية …قولنا يبقي الراجل بيفكر في مصلحة المنتخب ولكنه اختار يواجه منتخب جنوب السودان ومع كل الاحترام والتقدير للأشقاء فإن فريق جنوب السودان في المرتبة ال163 عالميا في الوقت الذي يلعب فيه منتخب غينيا منافسنا في التصفيات الأفريقية مع منتخب البرازيل بكامل نجومه …الخواجه فهم الفولة وقالك ألعب مع جنوب السودان واكسب وآخد مكافآت كبيرة أفضل من اللعب مع فريق قد نخسر أو نتعادل ونحرم من اليغمة التي يعيشون فيها …..

عن أي تقدم يتحدث السادة المسئولون عن الكرة المصرية وهذا هو المناخ الذي تعيشه الكرة المصرية بدون أي تجميل …الصورة واضحة للعيان ولا تحتاج تفسير مني أو من غيري ولكن لا أستوعب لماذا الاستمرار في نفس الطريق رغم أن نهايته معروفة ومحددة …..

لم نعد نعول على أحد في إصلاح ما يحدث لأن هناك من يبدو أنه مبسوطا مما يحدث وبالتالي فليس أمامنا إلا الشكوى لله طالما أن المسئولين لم يعد لديهم طاقة أو احتمال للنقد !!!

بالمناسبة ….هو الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة فين ؟!!

الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام رئيس إتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا لقاء انبي وفيوتشر تضارب المصالح زغلول صيام

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