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ثقافة وفنون

عرض فيلم ساعة إجابة بنادي سينما الأوبرا الأربعاء

فيلم ساعة إجابة،
فيلم ساعة إجابة، فيتو

يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم ساعة إجابة في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. 

 

أمسية عرض فيلم ساعة إجابة من إعداد نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.

فيلم ساعة إجابة 

ويقوم ببطولة فيلم ساعة إجابة  الطفل سليم مصطفى، الذي يخوض خلال أحداث فيلم ساعة إجابة مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأسًا على عقب، نتيجة كثرة الخلاف مع والديه المحبين، يصل إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

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أبطال فيلم ساعة إجابة 

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا. 

 

يذكر أن فيلم ساعة إجابة، من تأليف ورشة ورق عنب لكتابة السيناريو، التي تضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

فيلم ساعة إجابة يكتفي بـ 9 آلاف جنيه بدور العرض السينمائي (فيديو)

شاهد سوسن بدر وشريف سلامة وغادة عادل من كواليس تصوير ساعة إجابة

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