علاج عرق النسا وطرق الوقاية وأنواع العلاج

علاج عرق النسا، له العديد من الطرق المختلفة، ولابد من اكتشاف المرض حتى يمكن العلاج في بدايات المرض، وأعراض عرق النسا دائما تكون مؤلمة للغاية؛ والتي تتمثل في الشعور بالألم الشديد في منطقة الظهر والرجلين، ويقال إن هذا الألم أو المرض أطلق عليه عرق النسا؛ لأنه ينسي ما سواه، وينتج هذا الألم عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، ويعتبر هذا العصب هو الأطول في جسم الاإنسان، وكثيرا ما يتركز مرض عرق النسا في الرجل اليسرى، ويعد عرق النسا من الأمراض الشهيرة، التي تصيب العصب الوركي.

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أعراض عرق النسا

عرق النسا



يشير دكتور بول ريس ديفيز استشاري أمراض العمود الفقري الأمريكي، إلى أن الإصابة بـ"العصب الوركي"، والمعروف باسم "عرق النسا" يسبب آلام تبدأ من نهاية الظهر وتمتد لتشمل الساق بأكمله، وحتى أطراف القدم، كما أنه يسبب التنميل في الأطراف، وفي معظم الأحيان يكون في قدم واحدة فقط، وسببه هو خروج أو انتفاخ جزئين من الفقرات القطنية الأخيرة من العمود الفقري، مما يسبب لهذه الأجزاء التهابا وألما نتيجة ضغط العمود الفقري عليهم.





أسباب الإصابة بمرض عرق النسا

وعن أسباب الإصابة بمرض عرق النسا، يشير دكتور بول إلى أن السبب في الإصابة بذلك الألم المبرح هو التحميل الزائد المتكرر على أعصاب الظهر، وكذلك السقوط المفاجئ.





علاج عرق النسا

يضيف دكتور بول أن علاج إصابة العصب الوركي تتم بالعديد من الطرق كمضادات الالتهابات، وجلسات العلاج الطبيعي مع الراحة التامة، وهي أصل علاجات التهاب الأعصاب، كذلك التحفيز الكهربائي لتقليل الأعراض العصبية، وهناك بعض الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي.





الوقاية من عرق النسا

وحتى يمكن تجنب الإصابة بهذا الألم المبرح الذي يسببه مرض عرق النسا؛ يشدد دكتور بول على ضرورة تجنب التحميل على العصب، وذلك بحمل أي أشياء ثقيلة، مع الراحة التامة عند الشعور بأي ألم حتى يزول هذا الألم تماما.

أعراض الانزلاق الغضروفي وطرق العلاج

الانزلاق الغضروفي

ومن المشاكل التي تصيب الظهر أيضا؛ الانزلاق الغضروفي والذي يسبب الشعور بآلام شديدة في منطقة آخر الظهر، ويؤثر الانزلاق الغضروفي على المريض، في عدم القدرة على ممارسة مختلف الأنشطة البدنية، والشعور بألم مبرح عند الانحناء أو حمل أي أغراض ثقيلة، أصبحت شكوى، حتى بين الشباب من الجنسين.

ويشير دكتور محمد السيد رمضان جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري، إلى أن الانزلاق الغضروفي مرض يصيب فقرات العمود الفقري، ويمكن اكتشافه من خلال أعراضه.





أسباب الانزلاق الغضروفي

وعن أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، يوضح دكتور محمد، أنه أحيانا تكون هناك عوامل وراثية، كضعف أنسجة الغضروف، أو بسبب الجلوس لفترات طويلة بدون ممارسة الحركة، كما أن هناك العديد من المهن التي تتطلب ممارستها التحميل المستمر على العمود الفقري.



ويضيف دكتور محمد السيد أن من أكثر الأماكن شيوعًا في الفقرات التي يحدث عندها الانزلاق الغضروفي؛ ما بين الفقرة القطنية الرابعة، والفقرة القطنية الخامسة عند أسفل الظهر، وهذه المنطقة هي التي تعمل على امتصاص تأثير حمل أعلى الظهر، وخاصة أثناء الوقوف أو الجلوس.





أعراض الانزلاق الغضروفي

وعن أعراض الانزلاق الغضروفي، يؤكد دكتور محمد، أنها تعتمد على الفقرات التي فيها تمزق بالحلقات الليفية التي تحيط بنواة الغضروف، ومدى تأثر الأعصاب بضغط هذه الغضاريف.



فأحيانا تكون الأعراض مجرد ألم في أماكن الفقرات التي حدث بينها الإصابة.



أما في حالة أن الغضروف المنزلق كبير، فإن أنسجة نواة الغضروف "الديسك"، ستضغط على الأعصاب المجاورة لها، والخارجة من بين فقرات العمود الفقري مسببة آلاما في جانب واحد من الجسد.



وإذا حدث انزلاق ما بين الفقرة الرابعة والخامسة القطنية في أسفل الظهر، فستؤثر على الأعصاب، موزعة الألم أسفل الأرداف في خلف الفخذ، وفى الرجل، مع وجود آلام أسفل الظهر.



وفى بعض الأحيان يحدث تنميل في الرجل وليس ألم فقط، وعادة ما تزداد حدة الألم سوءا، مع الوقوف، وتقل حدتها مع الاستلقاء والراحة.



وقد يضغط على الأعصاب في كلا جانبي الجسد، وليس في جانب واحد فقط، والإحساس بألم في كلا الرجلين.



وأحيانا يصل الأمر إلى عدم القدرة على الحركة، وإصابة الشخص بالتبول أو التبرز اللاإرادي، وهو ما يُطلق عليه متلازمة ذيل الفرس.





علاج الانزلاق الغضروفي

وعن علاج الانزلاق الغضروفي، يشير دكتور محمد السيد، أن هناك سبل عديدة للعلاج، كالعلاج الطبيعي، مع أدوية ارتخاء العضلات، ومسكنات الألم، ومضادات للالتهابات، وأحيانا قد تتطلب الحالة الإجراء الجراحي.

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